Forse siamo in telelavoro, ovvero lavoriamo da casa con il computer. Forse andiamo a lavorare e torniamo a casa ogni sera verso le 18:30. Altrimenti, abbiamo avuto la sfortuna di perdere il lavoro o di non trovarlo mai, specialmente di questi tempi.

Ad ogni modo, quando si fanno le sette di sera, è normale avere voglia di rilassarsi un po’. Cosa c’è di meglio di un ottimo aperitivo per finire la giornata lavorativa prima della cena? In passato, noi italiani eravamo assidui frequentatori di bar e di terrazze di bar per gustarci l’aperitivo, ora invece dobbiamo farcelo a casa.

Certo, ci può mancare molto la vita sociale, e sentiamo la voglia di rivedere i nostri amici. Tuttavia, se vogliamo davvero solo gustarci un buon aperitivo, possiamo prepararcelo da soli. Ecco come. Sfiziose idee per un aperitivo veloce a casa con stuzzichini.

Vino

Se vogliamo la comodità, come aperitivo ci basterà avere un buon vino e servirlo nel suo calice. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato di un vino straordinario che ci farà fare bella figura con tutti spendendo poco, eccolo qui. Altrimenti, vediamo insieme due semplicissimi cocktail.

Bellini

Per miscelare il famosissimo Bellini, ci servirà solo del prosecco e del succo di pesca. Le parti sono le seguenti: due terzi di prosecco per un terzo di succo. Per un Bellini davvero come si deve, si dovrebbe selezionare la pesca bianca di Verona e non proprio il suo succo. Dovremmo avere solo la polpa schiacciata e mescolarla con il prosecco.

Stuzzichini

Se proprio non vogliamo cucinare nulla al forno, possiamo sempre cercare un’altra soluzione. Basterà, infatti, prendere due o tre grissini, qualche piccolo pomodoro, magari qualche oliva e qualche pezzo di formaggio.

Se abbiamo anche del prosciutto, cotto o crudo è indifferente, potremmo arrotolarlo attorno ad un grissino e lo stuzzichino è pronto! Ecco le sfiziose idee per un aperitivo veloce a casa con stuzzichini.