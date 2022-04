La fioritura dei ciliegi in Giappone è uno spettacolo famoso in tutto il Mondo. Ma pochi sanno che anche in Italia si possono ammirare i colori delicati e il dolce profumo di una fioritura da fiaba. Non resta che scoprire dove!

Ad aprile non ci si può perdere questa fioritura magica

Con l’arrivo della primavera torna la voglia di riscoprire la natura, magari durante il weekend. Per chi è alla ricerca di una meta adatta, c’è solo l’imbarazzo della scelta: ad esempio, si può visitare un borgo suggestivo arroccato tra cascate e boschi verdeggianti in un’area naturale protetta. Tuttavia, molti hanno un sogno in particolare: immergersi nell’atmosfera primaverile passeggiando fra i ciliegi in fiore. Ad aprile i turisti si recano in Giappone proprio per godere di questo spettacolo. Ma per chi non può viaggiare fino al Paese del Sol Levante c’è una bella notizia: altro che ciliegi, in Italia possiamo ammirare la magica fioritura dei meli. Infatti, tra fine marzo e inizio maggio sugli alberi di melo sbocciano piccoli fiori riuniti in mazzetti bianchi, rosa e fucsia. Ma dove si può passeggiare fra i meli in fiore?

Altro che ciliegi, in Italia possiamo ammirare fioriture spettacolari e castelli fiabeschi nei borghi perfetti da visitare nei weekend primaverili

Per ammirare lo spettacolo dei meli in fiore bisogna andare in Trentino Alto Adige. Questa Regione è infatti nota come uno dei frutteti più grandi e antichi d’Europa. Ogni anno più di 7.000 coltivatori altoatesini producono addirittura 950.000 tonnellate di mele di ottima qualità. In particolare, per passeggiare fra i meli si può passare un weekend in Val Venosta. Qui ci sono più di 80 chilometri di sentieri che si snodano lungo i meleti. Alcuni sono percorribili in bicicletta, altri addirittura in carrozza. Nelle valli laterali e sui pendii si possono anche scoprire piccoli borghi di montagna e masi isolati.

In alternativa, si può scoprire la Val di Non. Percorrendo alcune passeggiate molto brevi e accessibili a tutti è possibile unire alla magia dei meli in fiore anche quella degli antichi castelli. Per esempio, si può camminare dalla piccola frazione di Toss al sontuoso Castel Thun. Insomma, le valli del Trentino Alto Adige sapranno soddisfare chi apprezza la natura, la storia e la montagna. Per gli amanti del mare, invece, c’è un romantico borgo da non perdersi, premiato fra i più belli in Italia.

