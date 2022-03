Con l’arrivo della primavera torna la voglia di scappare per un weekend fuori porta. Ma con tutte le bellezze del nostro Paese è difficile scegliere dove andare! Ecco allora un suggerimento in occasione della riapertura di una villa da favola.

La perla del Golfo dei Poeti

Per ammirare paesaggi da sogno non è detto che si debba volare lontano. Certo, a marzo è possibile godersi mare caldo e spiagge caraibiche spendendo molto meno di quel che ci si aspetta. Ma anche un weekend in Italia è in grado di lasciarci a bocca aperta.

In particolare, la primavera è il momento perfetto per scoprire il Golfo dei Poeti, in Liguria. Il suo splendore è stato celebrato da artisti di tutte le epoche, da Dante Alighieri a Byron. In questo angolo di paradiso si trova un comune perfetto per un weekend di marzo: stiamo parlando di Lerici.

La cittadina è dominata dal monumentale castello che sorge a picco su un promontorio roccioso. Ci si può salire con una scalinata o in ascensore. Ma la passeggiata più suggestiva è quella fra le viette strettissime e le case tradizionali, chiamate carruggi.

Vale la pena visitare anche il borgo di Tellaro, frazione di Lerici. Questo luogo romantico è infatti stato nominato fra i borghi più belli d’Italia. Dà il meglio di sé al tramonto, quando le casette si accendono coi caldi colori del sole.

Molti visitano la Liguria in estate, per fare il bagno nelle sue acque cristalline. Ma in primavera si è meno a rischio di ritrovarsi fra orde di turisti. In più, c’è un’occasione davvero speciale per visitare Lerici a fine marzo: ecco quale.

Castelli e giardini a picco sul mare e una villa fiabesca, ecco il romantico borgo fra i più belli d’Italia

Nel weekend del 26 e 27 marzo tornano le giornate FAI di primavera. Grazie al Fondo per l’Ambiente Italiano, saranno visitabili più di 700 bellezze poco conosciute o solitamente inaccessibili.

Fra i beni da scoprire c’è anche una novità speciale: Villa Rezzola, a Lerici appunto. La dimora è stata visitabile in via eccezionale solo l’estate scorsa. Ora, dopo lunghi mesi di restauri, è finalmente aperta al pubblico.

I visitatori potranno entrare nell’antica villa signorile e scoprire un pezzo di Inghilterra in Liguria. Gli interni, perfettamente conservati, sono infatti tipici delle residenze di villeggiatura dell’aristocrazia inglese, fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Fiore all’occhiello della villa è però il suo rigoglioso parco terrazzato, con scorci da sogno sui paesaggi del Golfo dei Poeti.

Insomma, fra castelli e giardini a picco sul mare, Lerici e la sua villa sono sicuramente una splendida destinazione per un weekend a marzo. In alternativa, si può scegliere fra le tre destinazioni mozzafiato che sembrano all’estero ma sono proprio in Italia.

