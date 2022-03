Questo borgo suggestivo arroccato tra cascate e boschi verdeggianti di un parco naturale è il paradiso a un’ora da Roma

Chi ha voglia di una boccata d’aria primaverile non deve per forza allontanarsi molto da Roma. Immerso in uno splendido parco naturale infatti c’è un affascinante borgo premiato fra i più belli in Italia. Ecco dove dirigersi il prossimo weekend.

Un borgo scelto fra i più belli del Paese

I piccoli centri italiani sono uno più bello dell’altro, tanto che è difficile scegliere quali visitare! Meglio un paesino in montagna o uno con castelli e romantici giardini a picco sul mare?

Fortunatamente, quindi, per trovare ispirazione ci si può rifare all’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che premia i paesini da scoprire assolutamente. Fra le mete scelte a fine 2021 ce n’è anche una nei pressi di Roma. Si tratta di Castelnuovo di Porto: questo borgo suggestivo arroccato tra cascate e valli verdeggianti è perfetto per una gita in giornata o nel weekend.

Castelnuovo sorge su uno sperone di tufo, da cui si gode una splendida vista sulle valli circostanti. Chi visita il borgo può perdersi fra le viuzze e piazzette del centro e visitare Rocca Colonna, il castello che domina il paesino. All’interno poi ci sono affreschi del XIV secolo.

Per concedersi una pausa golosa si possono provare le specialità locali, fra cui la crostata con le nocciole, la pizza con i fiori di zucca e le stroppe (pasta tipica castelnovese).

Ma non è tutto qui: la gita a Castelnuovo è anche un’immersione nella natura paradisiaca.

Spesso i più bei borghi sono un perfetto connubio tra cultura e natura incontaminata. È il caso di Bellano, per esempio, che permette di godersi rapide spettacolari, canyon e sognanti scorci sul lago.

Lo stesso vale per Castelnuovo di Porto, che sorge all’interno del Parco Regionale di Veio, un’area naturale protetta di ben 15.000 ettari. I 99 chilometri di sentieri del parco (tra cui la via Francigena) sono percorribili a piedi, a cavallo e, in alcuni casi, in bicicletta.

Immergersi nel parco vuol dire ammirare dolci colline, pascoli, boschi e profonde gole con corsi d’acqua e cascate. Ma non solo: all’interno dell’area naturale protetta ci sono anche siti archeologici etruschi.

Insomma, quella a Castelnuovo è una gita che saprà accontentare tutti: sia chi ama la storia e la natura, sia chi preferisce il buon cibo. Non resta che preparare lo zaino!

