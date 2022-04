Basta allontanarsi di poco dalla città per scoprire luoghi in cui la natura incontaminata regna sovrana. Per chi vive a Milano o nei dintorni, ecco un parco vicinissimo da non perdersi assolutamente.

Il punto d’incontro fra storia e natura

Milano è il punto di partenza ideale non solo per visitare svariate bellezze italiane, come il borgo premiato fra i migliori d’Italia tra cascate spettacolari, romantici scorci sul lago ed anche canyon. Si può anche partire dalla Lombardia e spostarsi oltre confine per scoprire la Svizzera. In particolare, in prossimità di Chiasso, si trova un’oasi in cui storia e natura incontaminata si incontrano. Stiamo parlando del Parco naturale delle Gole della Breggia, a Morbio Inferiore. Qui è possibile rilassarsi ammirando lo scorrere del fiume Breggia fra boschi e profonde gole. Il torrente forma anche tranquille pozze d’acqua di un verde brillante, in cui è possibile tuffarsi e nuotare.

Inoltre, seguendo il fiume si può anche fare un viaggio indietro nel tempo. Infatti, il parco è noto soprattutto per la sua particolarità geologica e paleontologica. È possibile scoprire fossili primordiali e formazioni rocciose createsi centinaia di milioni di anni fa. Ma non solo: il parco custodisce anche testimonianze storiche, ossia le rovine del castello del colle San Pietro e la Chiesa Rossa, coi suoi preziosi affreschi gotici. Interessanti anche le memorie della storia industriale locale, come la vecchia cementeria. Ma come si raggiunge questo luogo affascinante? E come lo si visita?

Acque cristalline, natura paradisiaca e un viaggio indietro nel tempo a solo un’ora da Milano in questo affascinante parco

Alle Gole della Breggia si arriva in auto da Milano con un viaggio di circa un’ora. La destinazione da raggiungere è il Mulino del Ghitello a Balerna, dove è possibile parcheggiare. In alternativa, il parco si raggiunge anche in treno. La stazione più vicina è quella di Balerna, distante appena venti minuti a piedi dall’ingresso dell’oasi naturale. Qui, per chi vuole semplicemente rilassarsi, con una breve passeggiata si raggiunge l’ex cementificio. Qui la gola si allarga in una laguna cristallina e poco profonda. Le sponde sono perfette per un pic nic e per rinfrescarsi.

Altrimenti, nel parco sono allestiti tre sentieri: un percorso geologico, un percorso storico e un percorso per ipovedenti. Con un facile trek si possono scoprire acque cristalline, natura paradisiaca e un viaggio fra le testimonianze della storia locale. E per chi avesse già visitato il parco? In questo caso c’è un’alternativa per un weekend fuori porta non lontano da Milano: si tratta di un borgo premiato con castelli e giardini a picco sul mare e una villa fiabesca.

