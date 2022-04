Una nota catena alberghiera ha aggiornato di recente la lista delle posizioni aperte per le sedi italiane. I ruoli coprono diversi ambiti lavorativi e sono rivolti a candidati specializzati in più professioni.

Commis di sala e di cucina, cuoco, impiegato amministrativo e addetto alle pulizie sono fra i profili ricercati in HNH Hospitality.

Per conoscere le restanti opportunità lavorative e avere maggiori dettagli su requisiti, sedi, modalità di assunzione e di candidatura proseguiamo la lettura.

Annunci per diversi profili

Come già anticipato, le opportunità lavorative per HNM Hospitality che andremo a presentare riguardano esclusivamente le strutture in Italia, in tutto 16.

Quest’ultime vengono divise dal Gruppo stesso in 4 diverse categorie di appartenenza, ossia Luxury, Resorts, City Hotel e Hotel Business.

La possibilità di candidatura immediata per via telematica rende questi annunci di lavoro facilmente reperibili.

La data di pubblicazione meno recente risale al 10 marzo 2022. Nel caso in cui fossimo interessati a lavorare per il Gruppo in ruoli diversi da quelli disponibili, l’alternativa è inviare candidatura spontanea. Tale opzione è raggiungibile dalla piattaforma ufficiale di HNM Hospitality.

Fra le posizioni aperte troviamo addetto pulizie part time. La risorsa selezionata si occuperà delle pulizie di fondo e degli spazi comuni della struttura.

Per avere buone possibilità di essere assunti è necessario il possesso di alcuni requisiti essenziali. In questo caso, un’esperienza precedente nello stesso ruolo, responsabilità e precisione. L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato.

Possibilità di candidatura immediata e pochi requisiti necessari per queste opportunità lavorative

Nel ruolo di impiegato amministrativo i candidati selezionati si occuperanno di analizzare e gestire vendite, riconciliazioni bancarie e commissioni. Sono richiesti, poi, il diploma di ragioneria o una laurea nello stesso ambito e un’esperienza pregressa pari ad almeno 2 anni. Infine, è necessaria un’ottima conoscenza del pacchetto Office, nello specifico di Excel. Sulla base dell’esperienza effettiva dimostrata saranno valutati durata e livello del contratto.

È possibile consultare la lista completa delle opportunità lavorative per HNM Hospitality sulla pagina web dedicata alle carriere. Per tutti gli annunci di lavoro potremo visualizzare titolo, data di pubblicazione, dettagli e bottone per inviare candidatura.

Inoltre, passando dalla scheda delle posizioni aperte a quella riservata alla candidatura spontanea, potremo inviare domanda comprensiva di curriculum vitae e preferenze lavorative.

