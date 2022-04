Pasqua e Pasquetta non significano soltanto grigliate da sogno e giornate passate in famiglia. Per molti le festività pasquali rappresentano l’occasione perfetta per una gita fuori porta alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. E come sempre l’Italia offre infinite possibilità. Purtroppo, però, non tutte a buon mercato. Ma niente paura. Oggi scopriremo 3 tra le migliori mete italiane low cost, in cui trascorrere il weekend di Pasqua. 3 luoghi che ci faranno innamorare e che sono particolarmente adatti anche per i più piccoli.

Ferrara è una perla da scoprire

Iniziamo con una delle città più sottovalutate di tutta Italia: Ferrara. In primo luogo perché ha una storia antichissima e opere architettoniche di enorme pregio come il Castello Estense. In secondo perché è uno dei luoghi più vivibili e a misura d’uomo dello Stivale. Inoltre quasi tutti gli alberghi offrono gratuitamente il servizio bici. La meta perfetta per pedalare nella storia italiana e per ammirare la bellezza della primavera che esplode alla foce del Po.

Le terme gratuite di Bagno Vignoni

Se abbiamo bisogno di qualche giorno di relax e vogliamo spendere poco, la nostra tappa obbligatoria sarà Bagno Vignoni. Piccola frazione di San Quirico d’Orcia, nel cuore del senese, Bagno Vignoni è famoso per le sue terme romane completamente gratuite. E a soli 13 km di distanza ne troveremo altre, i Bagni San Filippo, completamente immerse nella natura.

Come se non bastasse, Bagno Vignoni è vicinissimo a borghi meravigliosi come Pienza e la stessa San Quirico d’Orcia. Assolutamente da non perdere.

3 tra le migliori mete italiane low cost per Pasqua e Pasquetta che ci faranno letteralmente innamorare e sono perfette anche per i bambini

Le previsioni del tempo per i giorni di Pasqua parlano di un possibile rialzo delle temperature. Quale migliore occasione per visitare la meravigliosa Isola di Procida? Possiamo raggiungerla in traghetto da Napoli in meno di un’ora di tempo e ci farà davvero innamorare.

Appena sbarcati verremo accolti dai meravigliosi colori delle case della Baia di Chiaia. Pochi minuti di cammino e ci ritroveremo ad ammirare la maestosità della Terra Murata, del Castello d’Avalos e dell’Abbazia di San Michele.

E se tra una passeggiata e l’altra veniamo colpiti da un improvviso attacco di fame, niente paura. Tra le strette vie di Procida si annidano alcune delle taverne storiche in cui assaporare la cucina napoletana. Il tutto spendendo pochissimo.

