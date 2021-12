Questo è il periodo dell’anno in cui gran parte delle persone è impegnata nella ricerca del menu da proporre a ospiti o famiglia a Natale. Molti pensano subito a una pasta imbottita o ad arrosti di carne teneri e morbidi. L’antipasto, invece, è sempre il piatto più sfizioso di una tavola natalizia, quello con cui è più facile giocare con la fantasia. Ma l’antipasto è, soprattutto, la pietanza che apre la scena e che condizionerà inevitabilmente tutto il proseguo. Quindi, diciamo finalmente addio alle noiose tartine di pasta sfoglia perché quest’antipasto natalizio di pane si prepara in un lampo ed è una ghiottoneria unica. Infatti, uno dei problemi comuni a tutti è che non si ha molto tempo da dedicare a questa pietanza senza toglierlo alle altre. Questa sfiziosità veloce risolve tutti i nostri problemi in soli 4 minuti.

Ingredienti per i crostini di pane con burro e alici (4 persone)

una mezza baguette francese;

10 filetti di alici o acciughe;

50 grammi di burro;

cicoria lessata;

olio d’oliva q.b;

sale e pepe q.b.

Questa sfiziosità si prepara davvero in 4 minuti di orologio. Prima, però, occorre fare una premessa sul pane da utilizzare. La ricetta vuole l’utilizzo della baguette, ovvero il pane lungo e sottile tipico della Francia, perché comodo e facile da tagliare e farcire. Per una variante più speciale, è possibile preparare da sé il pane, anche pensando a ricette di pane ai 5 cereali, di segale o integrale. Con questi segreti è addirittura possibile prepararlo integrale nella friggitrice ad aria. Invece, questo è il segreto per avere pizza e pane più profumati come in pizzeria.

Una volta scelto (o preparato) il pane, tagliarlo in monoporzioni e abbrustolirlo in padella per alcuni minuti. Quando il pane è ancora caldo, spalmare sopra una buona noce di burro e aggiungere qualche filetto di alici o di acciughe.

Come finire i crostoni di burro e alici

A questo punto, aggiungere anche la cicoria lessata, qualche giro d’olio e salare e pepare. Al posto della cicoria è possibile usare del prezzemolo tritato. Opzionalmente, è possibile grattugiare poca scorza di limone grattugiato. E per il secondo, ecco anche tutti i tempi e le temperature di cottura per un arrosto di Natale perfetto.