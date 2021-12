Abbiamo visto che una settimana davvero fantastica attende questi 3 segni che tra Santa Lucia e Natale potrebbero navigare nell’oro e nella fortuna. Ma molte persone cercano anche giustamente le notizie sulla salute e sull’amore. E, proprio in questo senso, basta parlare di fortuna e denaro ecco i 3 segni che Venere infiammerà di passione e d’amore questo weekend. Sono previsti momenti di autentica passione e attrazione non solo per i single ma anche per chi convive da tempo. Vediamo quali segni Venere appoggia con tutta la sua carica d’amore in questo fine settimana.

Doppia faccia per il Toro

Veramente strana la situazione in amore per i nati sotto il segno del Toro. Da una parte ci sarebbero i single che vantano tutto l’appoggio possibile e immaginabile della dea dell’amore. Sono infatti previsti nuovi e travolgenti incontri. Occasioni d’oro per fare conoscenze momentanee, ma anche durature. Avvantaggiati sia coloro che vogliono impegnarsi che quelli con lo spirito da Peter Pan. Il rovescio della medaglia prevede invece qualche tempesta in più per i conviventi. Ma attenzione, non dovuta all’amore, ma alle difficoltà lavorative. Venere saprà comunque indicare la strada giusta per non influenzare il rapporto sentimentale a causa del lavoro.

Basta parlare di fortuna e denaro ecco i 3 segni che Venere infiammerà di passione e d’amore questo weekend

Il 2020 è stato un anno trionfale per il Leone. Abbiamo visto nei giorni scorsi che il nuovo anno sarà l’occasione per tirare il fiato nel lavoro e nella finanza. Questo non vuole però assolutamente dire che mancheranno le occasioni. Sarà invece un periodo molto favorevole sotto il profilo dell’eros. Favorite dalle stelle le storie che nasceranno in questi giorni e che potrebbero cementarsi col nuovo anno. Sole e Venere doneranno immenso fascino a questo segno, che sarà protagonista assoluto nell’amore e nella passione. Talmente positiva la situazione che saranno favoriti anche i matrimoni degli appartenenti al segno del Leone.

Tempo di rivincite amorose per lo Scorpione

Questo fine settimana segna il passaggio di consegne per lo Scorpione tra Marte e Venere. Esiste quindi un’alleanza benefica a favore di questo segno che dovrà puntare sulle novità. Per i single, infatti sono previste nuove avventure che partiranno proprio in questi giorni. C’è tanto desiderio di incontrare persone nuove e ci sarà persino la Luna a favorire gli incontri. Per le coppie storiche e affiatate continua il momento positivo. Addirittura, le stelle suggerirebbero di programmare nuovi investimenti domestici per rafforzare il legame di coppia che appare davvero solido.

Approfondimento

Potrebbe essere una Santa Lucia splendente d’oro per questi 3 segni travolti da una fortuna sfacciata