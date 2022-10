Il pane è quell’alimento che, in una casa, non dovrebbe mai mancare. Basta una buona scarpetta nel sugo o una fetta di pane con un po’ di mortadella e la nostra giornata prende subito una piega migliore.

Il pane fatto in casa, poi, ha tutto un altro sapore. Mentre si cuoce, il suo profumo invade tutta la casa e mangiarlo sarà un’immensa soddisfazione.

Molte persone, però, evitano di fare il pane in casa per mancanza di tempo. Esiste ancora l’idea sbagliata per cui questa ricetta richieda tanto tempo e una grande quantità di lavoro.

In realtà, non è così e lo dimostreremo nelle righe che seguono. Così com’è facile e veloce preparare delle piadine fatte in casa senza strutto o lievito, allo stesso modo faremo in pochissimo tempo il nostro pane.

In questo modo saremo sicuri della bontà di ciò che mangeremo. Infatti, avremo un pane genuino, naturale e fatto con pochissimo sale. Ecco come prepararlo in pochi e semplici passi.

Pane soffice fatto in casa in padella senza lievito in soli 10 minuti

Gli ingredienti che ci serviranno per la ricetta sono i seguenti:

500 g di farina 00;

400 g di yogurt naturale;

80 g di prezzemolo tritato;

2 cucchiai d’olio EVO;

8 g di sale;

4 g di bicarbonato.

Versiamo in una ciotola la farina, il sale e il bicarbonato e iniziamo a mescolare il tutto. A questi ingredienti aggiungeremo, poi, lo yogurt, l’olio e il prezzemolo e cominceremo a lavorare l’impasto. Potremo usare sia le mani che la planetaria e dovremo cercare di ottenere un panetto morbido e asciutto.

Quando ci saremo riusciti, dovremo prendere della pellicola trasparente, con cui copriremo la nostra ciotola. A questo punto lasceremo riposare in questo modo il tutto per almeno 40 minuti.

Come cuocerlo senza usare il forno

Quando sarà trascorso questo tempo, potremo finalmente passare alla parte più divertente. Prenderemo l’impasto e lo divideremo in 5 o più panetti, in base alla grandezza che vorremo dare ai nostri panini. Stenderemo ogni panetto di pasta aiutandoci con un mattarello, creando dei dischi alti circa 1 cm.

Nel frattempo, scalderemo sul fuoco una padella antiaderente. Qui metteremo un disco di pasta alla volta, da far cuocere 2 minuti prima da un lato e poi dall’altro, a coperchio chiuso.

Quando inizieremo a notare che la pasta si gonfierà, significherà che il panino sarà finalmente pronto. Ripeteremo lo stesso procedimento per cuocere tutti i panini. Quando avremo terminato, potremo finalmente gustare il nostro pane soffice fatto in casa in padella.

