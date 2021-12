Quando ci mettiamo sul divano a vedere un bel film veniamo spesso colpiti dalla forma fisica dei protagonisti. Non solo per dei fisici scolpiti e modellati, ma anche per alcuni cambi incredibili di aspetto. Spieghiamoci meglio. Chissà quante volte ci sarà capitato di rivedere un attore nel corso degli anni. Fisici come i nostri che sono diventati dei veri e propri giganti. Non dobbiamo dimenticare che questi sono professionisti, seguiti da esperti, che hanno come obiettivo proprio la forma fisica. Dato per scontato lo sforzo fisico, però è importantissima anche l’alimentazione per formare e mantenere la muscolatura. Finalmente svelata l’alimentazione segreta degli atleti più famosi che aiuterebbe ad aumentare i muscoli anche senza sforzi fisici e sport quotidiano. Daremo ai nostri Lettori qualche dritta su come alimentarsi in maniera sana e aumentare il tono muscolare.

Importantissimo il tipo di carne che assumiamo

Quando gli esperti ci parlano dell’importanza della carne non è solo per salvaguardare la salute. Cosa importantissima per non aumentare valori importanti come colesterolo, trigliceridi e glicemia. Ma assumere carne magra è uno dei segreti degli atleti e della loro invidiata massa muscolare. Ecco allora che sono preferibili carni come:

pollo;

tacchino;

manzo.

E altrettanto importante è il tipo di cottura. Utilizzando la piastra, possibilmente senza olio, o, con un goccio appena e un po’ di limone per facilitare l’assunzione del ferro.

Oltre alla carne è importante l’assunzione del pesce. Parliamo soprattutto di quello azzurro, ricchissimo di acidi grassi omega 3. Oltre, infatti ad avere proteine magre, questi pesci contengono le sostanze in grado di abbassare il colesterolo e nello stesso tempo favorire il benessere cardiaco. Attività fondamentale per chi vuole perseguire la forma fisica anche senza allenarsi tutti i giorni. Spazio allora a pesci come aringhe, sgombri, sardine, tonno al naturale e salmone.

Quanto sono importanti anche i legumi

Un’azione simile al pesce azzurro per il contributo dato alla nostra salute è quella dei legumi. Grazie alla ricchezza di proteine vegetali, di fibre, vitamine e, soprattutto minerali, i legumi sono indispensabili per aumentare la massa muscolare. Salvaguardando nello stesso tempo ancora una volta valori importanti come il colesterolo. Sappiamo infatti bene come la scienza consigli i ceci, le lenticchie, i piselli, la soia e i fagioli per tenere monitorato il livello di colesterolo.

