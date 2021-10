Non c’è niente di meglio, durante le stagioni fredde, che una bella minestra fumante. Soprattutto se, oltre a scaldare il cuore, aiuta anche la salute! Allora abbassiamo glicemia e colesterolo cattivo con un gustoso piatto invernale che costa pochissimo.

Un ingrediente prezioso per la salute

I legumi sono ingredienti economici, gustosi e spesso sottovalutati. Eppure fanno parte degli alimenti che aiutano a proteggersi da una serie di gravi malattie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per chi volesse introdurre più legumi nella dieta, c’è solo l’imbarazzo della scelta: lenticchie, piselli, ceci, fagioli. L’importante è seguire i giusti consigli per quanto riguarda le quantità e le preparazioni.

Oggi, tuttavia, ci si concentrerà su un ingrediente in particolare: le fave. Questi legumi sono infatti protagonisti assoluti della ricetta da provare nei prossimi mesi freddi. Certo, le fave non sono un prodotto invernale. Questi semi sono infatti di stagione in Italia fra maggio e luglio. Si possono però trovare le fave secche o surgelate. Ma perché questo ingrediente è così salutare?

Secondo gli esperti, le fave hanno svariati benefici per l’organismo. Contengono infatti vitamine del gruppo B e due potenti antiossidanti, ovvero la vitamina A e la vitamina C. Garantiscono anche un buon apporto di sali minerali, in particolare fosforo, calcio e ferro.

Ma non è tutto qui: le fave sono anche un prezioso alleato che potrebbe abbassare colesterolemia e glicemia.

Questo effetto si ottiene innanzitutto grazie alle fibre, che rallentano l’assorbimento di colesterolo cattivo e zuccheri nell’intestino. In secondo luogo, le fave sono un’ottima fonte di fitosteroli, che aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

Insomma, le fave sono un alimento che può rivelarsi utile per i diabetici e per chi soffre di ipercolesterolemia. È meglio, tuttavia, prepararle come piatto unico, e non come contorno. Ecco dunque perché una saporita zuppa di fave si rivela un’ottima soluzione. È il momento di scoprirne la ricetta.

Abbassiamo glicemia e colesterolo cattivo con un gustoso piatto invernale che costa pochissimo

Spesso i piatti della tradizione contadina sono considerati poveri, eppure si rivelano ricchissimi di nutrienti preziosi. È il caso, per esempio, di un piatto di pasta economico che potrebbe aiutare a prevenire i tumori. Lo stesso vale per una zuppa tipica della Sicilia.

Per prepararne quattro porzioni servono:

800 grammi di fave lessate;

2 cipolle bianche;

2 pomodori;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Procedimento:

lavare i pomodori e tagliarli a cubetti; ridurre a dadini le cipolle; far soffriggere i due ingredienti in un tegame capiente, con un filo d’olio d’oliva; all’occorrenza, aggiungere un goccio d’acqua; nel frattempo, frullare le fave lessate fino ad ottenere una crema omogenea; versare la crema nel soffritto di pomodoro e cipolla, aggiustare di sale e pepe e far cuocere per circa un quarto d’ora.

La zuppa è pronta: servirla ben calda!