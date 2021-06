Spesso sono demonizzati come pesanti o poco digeribili. C’è addirittura chi crede che alzino la glicemia.

Eppure i legumi sono una componente fondamentale dell’alimentazione. Infatti in pochi lo sanno ma questi alimenti economici e gustosi sono perfetti per tenere sotto controllo la glicemia e indicati per i diabetici. Ecco perché.

Ecco perché i legumi aiutano a tenere la glicemia sotto controllo

I legumi sono spesso noti come “la carne dei poveri”. Eppure sono davvero ricchi di benefici. In pochi lo sanno ma questi alimenti economici e gustosi sono perfetti per tenere sotto controllo la glicemia e indicati per i diabetici. Chi soffre di questa condizione, in particolare, non dovrebbe privarsi di fagioli, ceci, lenticchie, fave, ecc. Lo confermano anche numerosi studi scientifici.

Sono due le ragioni per cui i legumi aiutano a tenere la glicemia sotto controllo.

Innanzitutto, sono fra gli alimenti con un basso indice glicemico. Significa che la loro influenza diretta sui livelli di glucosio nel sangue è poco significativa.

In secondo luogo, i legumi vengono assorbiti molto lentamente dall’intestino. Funzionano dunque da regolatori: fanno sì che anche gli altri alimenti, come i carboidrati, vengano digeriti più gradualmente. Si evitano così i bruschi innalzamenti della glicemia subito dopo i pasti.

Come introdurli nella propria alimentazione

I legumi, dunque, dovrebbero far parte della dieta di chi soffre di diabete. Ma anche di quella di tutti gli altri. Hanno infatti numerosi benefici, dal ridotto apporto calorico alla capacità di fornire fibre solubili.

Fanno parte degli alimenti importanti per prevenire il cancro e le malattie del cuore. Sono, inoltre, un’ottima fonte di proteine vegetali. Non è dunque un caso che i legumi siano un tassello importante della dieta mediterranea, fra le più salutari al Mondo.

Per tutti questi motivi, i legumi si dovrebbero consumare almeno tre volte a settimana. I vegetariani possono consumarli anche tutti i giorni.

In media, per un adulto, una porzione di legumi freschi corrisponde a circa 100 grammi.

Attenzione, però: la miglior maniera di introdurre i legumi è considerarli come un piatto principale, e non come un contorno. Per esempio, si può preparare un gustoso piatto unico con cereali e legumi.