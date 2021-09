Spendere tanto non è sempre sinonimo di mangiare sano. Infatti, alcuni piatti poveri della tradizione contadina sono in realtà ricchissimi di proprietà nutritive. Un ottimo esempio è una ricetta siciliana: molti snobbano questo piatto di pasta economico che potrebbe abbassare il colesterolo e prevenire il tumore. Ecco come prepararlo.

Un ingrediente povero ma ricchissimo di benefici

Spesso si rimane sorpresi dalle proprietà degli ingredienti più economici. Una carne spesso trascurata, per esempio, costa pochissimo ma è estremamente ricca di un antiossidante fondamentale. Oppure c’è un pesce fra i meno cari che abbassa la pressione e protegge il cuore.

Fra gli ortaggi poveri per eccellenza, va sicuramente menzionata la cipolla. Questa è in realtà ricchissima di benefici per l’organismo, secondo gli esperti. In particolare, la cipolla fornisce allicina, una sostanza dalle proprietà antibatteriche, antivirali e antimicotiche.

Fra i potenziali effetti dell’allicina, c’è anche quello di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Infatti, pare che questa sostanza possa ridurre la produzione di colesterolo nel fegato.

Infine, la cipolla potrebbe addirittura avere delle proprietà antitumorali. Alcuni studi suggeriscono infatti che abbia un ruolo nella prevenzione del cancro allo stomaco.

Il modo migliore per godere dei benefici della cipolla è mangiarla cruda, per esempio nell’insalata. Ma per fare il pieno di questo ortaggio, si può anche provare una ricetta siciliana.

Molti snobbano questo piatto di pasta economico che potrebbe abbassare il colesterolo e prevenire il tumore

La ricetta povera con la cipolla prevede un altro ingrediente quasi a costo zero: il pane secco. Insomma, si tratta di un piatto che permette anche di evitare gli sprechi.

Per chi deve lottare contro il colesterolo alto, un ulteriore consiglio è preparare questa ricetta con la pasta integrale al posto di quella tradizionale.

Ingredienti per 300 grammi di pasta:

4 cipolle bianche;

4 cucchiai di pane secco grattugiato;

un goccio di vino bianco;

olio d’oliva;

sale e pepe.

Procedimento:

mentre si fa bollire l’acqua per la pasta, tostate il pangrattato in padella con un filo d’olio d’oliva, poi metterlo da parte; nella stessa padella, soffriggere le cipolle tagliate a fettine molto sottili, poi farle sfumare con il vino bianco e aggiustare di sale e pepe; dopo aver cotto la pasta, versarla in padella, poi spolverizzare con il pangrattato.

La pasta è pronta: a piacere si può servirla con del parmigiano o del pecorino.

