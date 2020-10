Tutti sappiamo che una dieta sana e bilanciata è, in generale, importante per mantenersi in salute. Ma spesso non facciamo abbastanza attenzione a un nutriente davvero prezioso. Stiamo parlando del cibo ricco di fibre. Questi alimenti ti proteggono da diabete, cancro e malattie del cuore. Vediamo perché.

Ecco perché le fibre fanno bene alla salute

Che le fibre siano importanti per regolarizzare le funzioni intestinali è noto a tutti. Ma non è questo l’unico superpotere dei cibi ricchi di fibre. È stato dimostrato che questi alimenti ti proteggono da diabete, cancro e malattie del cuore. E non solo: le fibre aiutano a prevenire anche l’ipertensione, il sovrappeso e l’obesità. Lo afferma un recente studio francese che ha riguardato oltre 100 mila persone.

Più in particolare, le fibre sono un ottimo alleato per la prevenzione del tumore del colon-retto. E, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per confermarlo, parrebbe aiutino a non ammalarsi di tumore al seno. Le fibre, infatti, aiutano a diluire le sostanze cancerogene che assumiamo attraverso il cibo. Inoltre, chi assume fibre mantiene più facilmente il peso forma, evita i picchi di glicemia e ha livelli minori di colesterolo nel sangue.

Come assumere più fibre

Per godere di tutti questi benefici, è importante assumere una quantità di fibre sufficiente. La dose raccomandata è di circa 25-30 grammi al giorno. Per introdurre più fibre nella dieta, bisogna guardare agli alimenti di origine vegetale. Non tutte le fibre sono uguali, però. Circa il 70% delle fibre che assumi ogni giorno dovrebbero essere insolubili. Queste si trovano soprattutto nei cereali integrali, fra cui spicca la crusca. Ma anche nei legumi, nella frutta secca o fresca e in alcuni ortaggi.

Il restante 30% delle fibre che assumi dovrebbero essere solubili. Questo tipo di fibre è presente soprattutto nei legumi (quali piselli e fagioli) nei cereali (come l’avena, l’orzo e la segale) e in alcuni frutti e ortaggi (mele, carote, patate, broccoli ecc.). Ora che ne conosci tutti i benefici, siamo sicuri che introdurrai più fibre nella tua alimentazione!

