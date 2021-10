In autunno l’orto ci regala tantissimi alimenti eccezionali e ricchi di proprietà benefiche. Frutta e verdura dal sapore unico che aiutano a rafforzare le difese immunitarie, ad affrontare i malanni di stagione e rimanere in salute.

Infatti sappiamo che rispettare la stagionalità degli alimenti è fondamentale per portare in tavola dei cibi salutari, gustosi e che aiutano l’organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Un frutto e un ortaggio davvero speciali

Un’alimentazione sana ed equilibrata ci permette di prevenire le malattie. Infatti, se dovessimo indicare degli alimenti tipici autunnali ricchi di proprietà benefiche e alleati della salute, dovremmo citare sicuramente il finocchio e le arance.

Il finocchio è un ortaggio croccante, dal profumo delicato ma inconfondibile. È formato dal 90% di acqua e ha un bassissimo apporto calorico, solo 31 calorie per 100 grammi. Tra le numerose proprietà spiccano sicuramente quelle depurative e digestive. Ma il finocchio è anche ricco di vitamina C che aiuta a rafforzare le difese e di vitamina B che promuove un buon metabolismo.

Le arance, invece, sono i frutti più conosciuti. Tondi, con la buccia del tipico colore arancione e salutari. Un agrume ricchissimo di vitamina C che aiuta il buon funzionamento del sistema immunitario.

Il rimedio naturale per rafforzare le difese e saziare velocemente potrebbe essere questo contorno tutto autunnale

Per beneficiare delle proprietà salutari dei finocchi e delle arance sarebbe preferibile consumarli crudi. Ecco perché Noi di ProiezionidiBorsa, oggi proponiamo ai nostri Lettori la ricetta per preparare un’insalata facile e veloce, ma molto salutare. Infatti, il rimedio naturale per rafforzare le difese e saziare velocemente potrebbe essere questo contorno tutto autunnale.

Ecco la lista degli ingredienti per preparare l’insalata di finocchi e arance:

2 arance;

2 finocchi;

pinoli (quanto basta);

olive nere denocciolate;

sale (quanto basta);

pepe (quanto basta);

olio extravergine di oliva (quanto basta);

aceto balsamico (quanto basta)

Preparazione

Laviamo per bene i finocchi, eliminando le parti esterne, le foglie e i gambi. Asciughiamo e tagliamo l’ortaggio a fette sottili con l’aiuto di una mandolina. Tagliamo anche le arance e versiamole insieme ai finocchi in un’insalatiera. Condiamo con sale, olio extravergine di oliva, aceto balsamico e mescoliamo. Aggiungiamo le olive tagliate a metà e i pinoli precedentemente tostati (in forno o in pentola).

Questa ricetta è molto semplice e veloce da preparare, ma contiene ingredienti tipicamente autunnali, ricchi di proprietà benefiche. L’insalata di finocchi e arance può essere utilizzata come contorno o gustata come piatto unico.

Approfondimento

L’antidoto naturale contro stitichezza e malanni invernali potrebbe essere questo primo piatto leggero e nutriente