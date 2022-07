Le piante abbelliscono e decorano ogni spazio della casa. Sono dei complementi d’arredo che costano poco ma che possono fornire quel tocco di eleganza e raffinatezza che spesso cerchiamo. Molte di loro, poi, avrebbero anche la capacità di purificare l’aria e assorbire le sostanze nocive presenti in casa, come la formaldeide.

Possiamo scegliere le piante che più ci piacciono e, se non abbiamo il pollice verde, anche quelle che per crescere hanno bisogno di pochissime cure. Per abbellire la nostra casa, potrebbe bastare anche un semplice mazzo di fiori freschi recisi. Perfetto da posizionare sul tavolo del salotto. Ma sappiamo tutti che dopo alcuni giorni, i nostri fiori potrebbero cominciare a perdere i petali e appassire. Inoltre, l’acqua diventa torbida e maleodorante.

4 idee molto originali per riempire un vaso di vetro alto e trasparente oltre ai soliti fiori freschi

Per creare un’atmosfera accogliente in casa, i fiori freschi e le piante non solo gli unici elementi da posizionare nei vasi. Ad esempio, se in casa abbiamo un vaso in vetro possiamo riempirlo con degli oggetti decorativi davvero eccezionali e che durano a lungo. Potremmo pensare di decorare il vaso con l’erba della pampas. Parliamo di una pianta molto ornamentale, caratterizzata da infiorescenze appariscenti e piumose. Se abbiamo questa pianta in giardino, aspettiamo marzo per tagliarla. Per farla essiccare per bene, dobbiamo lasciare le infiorescenze a testa in giù per qualche giorno e spruzzare un po’ di lacca. Se utilizziamo l’erba della pampas, è necessario usare un vaso molto grande.

Se invece dobbiamo riempire dei piccoli vasetti, la pianta di limonium sarà perfetta. Chiamata anche fiore di carta per la consistenza dei suoi petali. La particolarità di questa pianta è che, una volta secca, non perde i suoi colori vivaci e la sua brillantezza.

Ancora qualche consiglio

Per un tocco elegante e minimalista, possiamo riempire i nostri vasi anche con dei rami secchi. Quelli che di solito troviamo sulla spiaggia. Saranno perfetti per decorare il salotto. Rendiamoli ancora più belli inserendo tra i rami dei fili di luci led.

Sono bianchi e molto delicati i fiori di cotone che spesso vediamo nelle decorazioni natalizie. Si tratta dei frutti della pianta e anche la parte più decorativa. I suoi ciuffi morbidi, sono perfetti per decorare la zona linving e le camere da letto.

Se non vogliamo utilizzare i fiori freschi, ecco 4 idee molto originali per riempire un vaso.

