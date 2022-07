Uno degli hobby del tempo libero più popolare di questi ultimi anni è sfogliare le pagine dei social a caccia di novità, tutorial e video divertenti. Tuttavia, ogni tanto, staccare dalla tecnologia potrebbe ritemprare la mente. Al posto di uno smartphone o del PC potremmo accendere la nostra fantasia e trascorrere qualche ora in compagnia del riciclo creativo.

Quest’arte, ideale anche per dilettanti, permette di recuperare vecchi oggetti che abbiamo in casa, abbandonati in cantina o prossimi per l’immondizia. Questi, con qualche piccolo attrezzo e l’idea giusta, possono ritornare in pista, adibiti a nuovi usi, sia decorativi che utili.

Tra le tante cose che possiamo riciclare ci sono le stoffe, come quelle lasciate in eredità dalle nonne nel famoso corredo. Per esempio, possiamo dare nuova vita ai centrini all’uncinetto e ai merletti.

Tuttavia, come scopriremo nell’articolo di oggi, altre grandi protagoniste delle nostre pause-hobby di riciclo creativo potrebbero essere le federe.

3 modi geniali per riciclare le federe dei cuscini bianche, ricamante e del corredo della nonna senza cucire

Che siano ricamate, bianche o provenienti direttamente dalla cassapanca del corredo, non importa. Con le federe possiamo cimentarci in almeno tre progetti creativi, trasformandole in qualcosa di nuovo per la casa e da indossare, senza dover cucire.

Partiamo proprio da questo: la creazione di un accessorio di moda, da portare in giro per le piccole spese quotidiane. Da una federa, infatti, possiamo creare una “borsa” shopper molto spartana ma utile.

Per farla stendiamo in verticale la federa (misura standard 50×80) su un tavolo. Dalla parte aperta, con una matita, segniamo due punti a distanza di 3 centimetri dal centro esatto, a destra e a sinistra.

Poi, segniamo altri due punti laterali, a destra e a sinistra, a 30-35 centimetri di distanza dall’apertura. Congiungiamo questi 4 punti creando due linee prima rette e poi curve, delle mezze lune più allungate. Seguiamo il percorso tracciato con le forbici, tagliando ambo i lati della federa.

Infine, annodiamo tra di loro le due strisce più sottili che daranno vita al manico della nostra borsa.

Secondo progetto

Partendo sempre da una federa possiamo creare una sacca-custodia per i vestiti appesi all’interno dell’armadio. Dopo averla distesa in verticale su un tavolo ritagliamo una “V” dalla parte chiusa della federa.

Questa fessura ci servirà per far passare il gancio della gruccia per poi coprirla, foderando anche il vestito.

Terzo progetto

Infine, possiamo usare la federa per ricavare della stoffa per rivestire i vasi delle nostre piante. Ritagliamo una striscia di qualche centimetro più lunga del vaso, sia sotto che sopra.

Incolliamola con della colla per tessuti, facendo rotolare il vaso su di essa e tirandola per bene per non creare grinze. Per completare, facciamo un piccolo taglietto sulla parte di stoffa in eccedenza, sia sopra che sotto, per svoltarla all’interno del vaso o alla base e incollarla.

Quindi, ecco qui 3 modi geniali per riciclare le federe dei cuscini senza utilizzare ago, filo o macchina da cucire.

Lettura consigliata

Come riciclare vecchie tazze, tazzine da caffè e piattini, anche rotti e spaiati, creando 4 utilissimi oggetti d’effetto per la casa