Un magnifico mazzo di fiori freschi è sempre un dono molto gradito da ricevere. Infatti, non solo rende la casa più elegante e completa, ma sprigiona anche un meraviglioso profumo in tutta la stanza. Ogni fiore ha un suo significato specifico. Pensiamo alle rose rosse, che simboleggiano amore, passione ma anche stima e amicizia. Mentre regalare dei magnifici girasoli esprime gentilezza e voglia di stare insieme. Insomma, ogni volta che riceviamo o regaliamo un mazzo di fiori facciamo attenzione a questi piccoli particolari.

I metodi più utilizzati per conservare i fiori freschi

Il problema dei fiori freschi recisi è che sono davvero effimeri. La loro bellezza svanisce in pochissimo tempo. Infatti, anche prendendoci cura di loro in maniera meticolosa, c’è il rischio che i petali appassiscano molto velocemente. Ma per mantenere i fiori recisi belli e freschi molto più a lungo, ci vengono in aiuto i cari e vecchi rimedi delle nonne. Per evitare che la luce rovini gli steli dei fiori, è necessario utilizzare un vaso opaco.

Ricordiamo di lavarlo e sterilizzarlo per bene. Non posizioniamolo vicino alle fonti di calore o alle correnti di aria. Ma cerchiamo un luogo fresco, asciutto e luminoso. Evitiamo di tagliare gli steli troppo corti ed eliminiamo le foglie che sono a contatto con l’acqua. Questo per evitare che marciscano molto in fretta. Per far durare più a lungo i fiori recisi, potremmo versare nell’acqua contenuta nel vaso qualche goccia di aceto. Questo prodotto potrebbe eliminare i batteri che attaccano i fiori. Ma possiamo anche aggiungere un cucchiaino di zucchero, che fornirà i nutrienti necessari.

Anziché zucchero e aceto, ecco cosa aggiungere nel vaso per mantenere i fiori recisi freschi e belli anche dopo molti giorni

Abbiamo visto che aceto e zucchero sono 2 prodotti che aiuterebbero a far durare i fiori recisi più a lungo. Ma c’è una bevanda, spesso presente in casa, che potrebbe prolungare la durata del nostro bouquet. Parliamo della soda. Lo zucchero presente in questa bevanda potrebbe nutrire i fiori. Mentre la parte acida potrebbe abbassare il pH dell’acqua ed eliminare i batteri. Basterà versarne qualche cucchiaio nel vaso.

Naturalmente parliamo di rimedi naturali che vale la pena provare. È importante cambiare l’acqua dei fiori quotidianamente e accorciare gli steli, ogni 3 o 4 giorni circa. Quindi, anziché zucchero e aceto, ecco cosa aggiungere all’acqua per allungare la vita dei nostri fiori freschi.

