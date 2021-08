Una delle azioni più importanti che possiamo fare per volerci bene è prenderci cura della nostra glicemia. Soprattutto dopo i 45 anni e nel caso di una vita abbastanza sedentaria. Prima di arrivare a una situazione di salute complicata, ci sono delle buone abitudini che non costano nemmeno tanto sacrificio. A tavola, ad esempio, e soprattutto in determinate ore della giornata, ci sono degli alimenti che madre natura ci dona ogni giorno proprio per mantenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue. La nostra Redazione propone oggi 1 poker d’assi dalle pochissime calorie che abbassa efficacemente la glicemia a cena.

Prodotti tipici della nostra produzione agricola

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Davvero stupefacente come alle volte non ci pensiamo ma le soluzioni ai problemi sono proprio sotto i nostri occhi. È il caso di queste 4 verdure che la scienza alimentare riconosce come le migliori per mantenere pulito il sangue e contrastare i famosi picchi glicemici. Parliamo di:

lattuga;

radicchio;

finocchi;

zucchine.

1 poker d’assi dalle pochissime calorie abbassa efficacemente la glicemia a cena

Partiamo in questo nostro tour delle verdure che contrastano la glicemia, ma anche il colesterolo, con la lattuga. Grazie alla presenza massiccia di acqua, fibre e vitamine, la lattuga che dovrebbe essere presente quotidianamente sulle nostre tavole, è uno dei migliori alleati della nostra salute. Ci dona anche un’azione benefica favorendo l’azione di una proteina che si chiama glucochinasi deputata dal nostro organismo proprio al controllo dei livelli di glicemia.

Radicchio e finocchio accomunati dalla salute

C’è poi una meravigliosa coppia di verdure che sono delle vere e proprie miniere di salute per il nostro corpo: il radicchio e il finocchio. Ricchissimo di fibre, acqua e vitamine il radicchio consumato prima delle altre portate aiuta a combattere l’innalzamento della glicemia. Svolge una lotta personale e vincente contro i cibi particolarmente ricchi di amidi e zuccheri, come ad esempio pasta e riso.

Straordinariamente ipocalorico e ricchissimo d’acqua, il finocchio è presente praticamente in ogni dieta dimagrante, purificante e disintossicante. Non sarà magari eccezionale, eppure le sue doti terapeutiche sono ufficialmente riconosciute dalla scienza alimentare. Pochi sanno che questo ortaggio garantisce un ottimo apporto di acido folico, quella vitamina B9 fondamentale alla salute del nostro sangue. Con un indice glicemico pari a 15, il finocchio è uno degli alimenti più idonei alla lotta contro la glicemia troppo alta.

Le zucchine non devono mancare mai

Un’altra verdura che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole è la zucchina. Cucinata in maniera semplice, infatti rallenta per sua natura il rilascio degli zuccheri nel nostro sangue. E, grazie a una sostanza presente al suo interno, l’acido acetico, permette al nostro organismo di limitare, quasi azzerandoli, i picchi glicemici. Importante anche ricordarsi come abbassare la glicemia senza medicine ma con 1 solo eccezionale accorgimento che pochi conoscono.

Approfondimento

Bisogna sempre disinfettare il cibo che mangiamo?