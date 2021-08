A volte i nutrienti più importanti si nascondono in cibi insospettabili. Per esempio, è risaputo che mangiare frutta e verdura aiuti a mantenersi in salute e prevenire il cancro. Ma la maggior parte delle persone trascura il ruolo delle piante aromatiche.

Infatti, pochissimi sanno che questa comune erba aromatica è nemica giurata del tumore allo stomaco. È dunque giunto il momento di svelare quale aroma non dovrebbe mai mancare in cucina.

Il nutriente che allontana il cancro

Purtroppo non esiste una cura miracolosa contro il cancro. Questo però non significa che il cibo non sia un prezioso alleato. Alcuni nutrienti possono infatti contribuire alla prevenzione del tumore.

Per esempio esiste un gruppo di alimenti, molto amati ma spesso demonizzati, che tiene alla larga il tumore al colon. Oppure basti pensare alla vitamina che abbassa il rischio di cancro alla vescica.

Inoltre, fra le sostanze dalle proprietà antitumorali c’è sicuramente la vitamina C. Come spiegano gli esperti, infatti, questo nutriente è un potente antiossidante che rinforza il sistema immunitario e combatte i radicali liberi. Inoltre, impedisce la sintesi di alcune sostanze cancerogene.

In questo modo la vitamina C aiuta nella prevenzione di tutti i tumori, ma soprattutto di quello allo stomaco.

Alla luce di queste proprietà, è chiaro che bisogna assumere quantità sufficienti di vitamina C: 90 mg al giorno per gli uomini, 70 mg per le donne. Ma cosa occorre mangiare per coprire il fabbisogno giornaliero?

Quando si pensa ai cibi più ricchi di vitamina C, generalmente vengono in mente gli agrumi. In effetti arance, limoni e mandarini contengono un’abbondanza di questo nutriente. Ma non sono di certo l’unica fonte di vitamina C!

Non va infatti trascurato il ruolo di alcune verdure, come peperoni, pomodori e broccoli. Né va dimenticata l’importanza di una pianta aromatica molto diffusa.

Si tratta dell’erba cipollina. Bastano infatti 100 grammi di questo aroma per fornire all’organismo quasi 60 mg di vitamina C. Si pensi che la stessa quantità di polpa d’arancia ne contiene solo 50!

Certo, è più semplice mangiare 100 grammi di frutta che di erba cipollina. Ma avere questa pianta aromatica sempre a disposizione in cucina è una scelta intelligente. Permette infatti di arricchire con la vitamina C i piatti che altrimenti ne sarebbero privi: per esempio i secondi di carne e pesce. Al contempo, ovviamente, li insaporisce.

Peraltro, l’erba cipollina fornisce anche folati e vitamina K (come illustrato dagli esperti dell’Humanitas). Insomma, un insospettabile concentrato di salute!

Ma non deve stupire che le erbe aromatiche siano così benefiche. D’altronde un tempo erano note non come condimento, ma come piante medicinali. Anche il prezzemolo, per esempio, ha un sorprendente effetto positivo sull’organismo. Via libera, quindi alle erbe aromatiche in cucina, per mantenersi in salute con gusto.