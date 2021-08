Secondo le ultime statistiche sono quasi tre milioni gli italiani che soffrono di diabete. La cifra diventa ancora più impressionante se proporzionata al mondo intero, in cui si contano 170 milioni di malati. Cifre che come spesso accade, soprattutto per i paesi del terzo e quarto mondo, sono sicuramente al ribasso. Il problema della glicemia alta nel sangue non è però legata al solo diabete ma comporta anche altri rischi. In particolare, ci riferiamo alle malattie cardiovascolari e all’ipertensione. Se la situazione è ancora recuperabile, possiamo abbassare la glicemia senza medicine ma con 1 solo eccezionale accorgimento che pochi conoscono. Abbiamo ovviamente specificato che si tratti di un periodo momentaneo e passeggero in cui possiamo gestire la cosa senza ricorrere ai presidi medici.

Attenzione perché questo tipo di diabete è abbastanza tardivo

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il diabete di tipo 2 ha però la caratteristica di manifestarsi quando è troppo tardi e quindi il rischio è quello di doverci convivere per sempre. Ovviamente come sosteniamo sempre su queste pagine è fondamentale sottoporsi alle analisi del sangue almeno una volta all’anno. Oltre a cercare di condurre uno stile di vita sano e una dieta equilibrata. Infatti, tenendo sotto controllo costantemente la glicemia, potremmo correggerla in corsa grazie anche agli specialisti, semplicemente cambiando alimentazione. Ricordiamo che la medicina stessa suggerisce a chi presenta fattori ereditari, fa vita sedentaria, fuma regolarmente di effettuare gli esami già dopo i 45 anni.

Abbassare la glicemia senza medicine ma con 1 solo eccezionale accorgimento che pochi conoscono

Proprio perché l’alimentazione è fondamentale nel controllo della glicemia, nel momento in cui vogliamo abbassarla non dobbiamo solo eliminare o limitare determinati cibi. Una cosa molto importante che pochi sanno è che bisogna stare attenti agli abbinamenti e alle unioni dei cibi che portiamo a tavola. In questo non dimentichiamo che il consulto di un dietologo è un punto di partenza davvero importante.

Facendo comunque un esempio molto pratico, se assumiamo unicamente dei cibi dall’alto indice glicemico, gli zuccheri entreranno in circolo velocemente. Ciò comporterà immediatamente dei picchi glicemici che bloccheranno letteralmente la digestione. Proprio per questo motivo la consulenza specifica di un esperto ci permetterà di bilanciare correttamente tutti i pasti della giornata, spuntini compresi.

Attenzione ai carboidrati

Gli italiani non sanno vivere senza la pasta e la pizza, ma anche le focacce e tutti i prodotti da forno. Dobbiamo però anche ricordare che i carboidrati sono proprio i maggiori alleati della glicemia. Ricordiamo allora di fare ricorso ai cereali e alle farine integrali, che essendo ricchi di fibre, rallentano naturalmente l’assorbimento degli zuccheri. Con questa operazione andremo anche a bloccare i pericolosi e famosi picchi glicemici. Infine, non dimentichiamo quanto sia fondamentale l’assunzione degli antiossidanti anche per contrastare la glicemia. Nessuno lo conosce per nome ma è questo l’antiossidante più potente ed efficace al mondo e farà proprio al caso nostro.

Approfondimento

Questa pianta unica e poco conosciuta riduce glicemia e colesterolo coi suoi 40 antiossidanti