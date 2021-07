Alle volte scopriamo per puro caso degli alimenti o delle erbe praticamente sconosciuti ma che hanno tali e tanti nutrienti da stupirci. Ecco un integratore elisir di lunga vita killer di glicemia e colesterolo pieno di antiossidanti che farà al caso nostro. Il suo nome botanico originale è “Gynostemma pentaphyllum” e nella sua terra di origine viene addirittura chiamato “erba fatata”. Un nome che è tutto un programma per farci capire quanto sia benefico per chi lo assume. Insieme alla nostra Redazione scopriamo tutte le sue virtù riconosciute dalla medicina e dalla scienza.

Un integratore elisir di lunga vita killer di glicemia e colesterolo pieno di antiossidanti

Che lo chiamino erba fatata o ginseng meridionale, lo jiaogulan possiede, giusto per capire, una quantità 6 volte superiore di antiossidanti rispetto al ginseng tradizionale. Da secoli in Oriente la chiamano “pianta dell’immortalità” proprio perché i suoi estratti sono stati riconosciuti benefici per l’equilibrio dell’organismo. È stranamente poco pubblicizzata eppure questa erba acquistabile in erboristeria è perfetta come infuso o in comode capsule. Oltre a difendere e stimolare il nostro sistema immunitario la scienza le riconosce i meriti di abbassare colesterolo e glicemia.

Una vera e propria miniera di salute

Questa pianta benefica agisce inoltre sul fegato depurandolo e aiutandolo nelle sue funzioni vitali. Il ginseng meridionale è anche in grado di proteggere il sistema cardio circolatorio prevenendo molte malattie del cuore.

Attenzione però che, come il collega ginseng è particolarmente consigliato per abbassare gli stati di ansia e stress, elevando invece la resistenza fisica e mentale. Indicato quindi sia per gli sportivi sia per coloro che fanno lavori usuranti ma anche mentalmente impegnativi.

Dato che secondo la tradizione orientale ha anche la capacità di aumentare e potenziare le performance fisiche, non dimentichiamoci di consultare il medico o il farmacista di fiducia prima di assumerlo.

