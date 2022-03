Weekend di primavera nel borgo premiato fra i migliori d’Italia tra cascate spettacolari, canyon e romantici scorci sul lago

È possibile ammirare nello stesso paesino un canyon selvaggio e viette suggestive? Sì, se visitiamo un borgo sul lago che è appena stato scelto fra i più belli d’Italia. In occasione di questo riconoscimento, ecco la meta perfetta da scoprire per un weekend di marzo.

Bellano, il paese degli artisti sul lago di Como

L’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, nata grazie all’ANCI, valorizza il patrimonio dei piccoli centri italiani: da Nord a Sud, dai paesini montani ai castelli e giardini sospesi sul mare.

Recentemente otto borghi sono stati riconosciuti meritevoli di aggiungersi al club. Fra questi c’è anche Bellano, adagiato sulle sponde del lago di Como, in provincia di Lecco.

Il borgo è noto come “paese degli artisti”: ha dato infatti i natali a illustri scrittori e al maestro Giancarlo Vitali. Questa tradizione continua ancora oggi: gli appassionati dei libri di Andrea Vitali ritroveranno a Bellano proprio le ambientazioni dei suoi romanzi.

Vale la pena trascorrere un weekend di primavera nel borgo premiato fra i più suggestivi. Chi è alla ricerca di atmosfere romantiche potrà perdersi fra i vicoli del centro storico o ammirare lo splendido paesaggio dal lungolago, coi suoi porticcioli.

Dal borgo si può anche partire per una gita in battello alla scoperta delle altre bellezze del lago. Gli amanti del trekking potranno invece scoprire il Sentiero del Viandante, che percorre tutta la sponda orientale.

Ma Bellano è famosa soprattutto per un’attrazione naturale sorprendente: il suo Orrido.

La cittadina di Bellano è attraversata da un profondo canyon scavato dal torrente Pioverna. Questa gola è nota appunto come Orrido di Bellano. Tra scure pareti di roccia, cascate scroscianti e profonde pozze di acqua azzurra, il torrente offre uno spettacolo che lascia a bocca aperta.

Nonostante l’aspetto selvaggio, l’Orrido è visitabile con facilità. Si può infatti percorrere un insieme di passerelle fissate nella roccia, a picco sull’acqua. Il percorso, ampliato di recente, è adatto a tutti. Attenzione però alla presenza di scale e spazi stretti.

L’ingresso è consentito solo con Green Pass rafforzato e costa 5 euro (3 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni). È possibile visitare l’Orrido tutti i giorni.

Insomma, per chi volesse trascorrere un weekend in Italia, visitare Bellano è un’ottima idea. Chi invece sogna di andare lontano può scoprire come volare al caldo su spiagge caraibiche anche a marzo, spendendo meno del previsto.

