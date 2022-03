Deliziosi e veloci fagottini alle mele con pasta sfoglia che per farli ci vuole poco tempo, si spende poco e piaceranno a tutti

I fagottini alle mele sono dei gustosi dolcetti che si preparano in poco tempo e con ingredienti facilmente reperibili, che spesso abbiamo in frigorifero e in cucina.

Sono realizzati con della pasta sfoglia che possiamo fare a casa, oppure comprarla già pronta al supermercato.

Deliziosi e veloci fagottini alle mele con pasta sfoglia che piacciono a grandi e piccini, ottimi da mangiare a merenda e a colazione, oppure per completare un pranzo/cena con amici o parenti.

La loro preparazione richiede pochi minuti e pochi soldi.

Ecco gli ingredienti che servono:

a) 1 rotolo rettangolare di pasta sfoglia;

b) 2 mele golden o renette;

c) 30 grammi di pinoli oppure di frutta secca a piacere;

d) 40 grammi di uvetta;

e) 20 grammi di succo di limone;

f) 1 pizzico di cannella in polvere;

g) 2 cucchiai di zucchero di canna oppure semolato.

Ecco dei deliziosi e veloci fagottini alle mele con pasta sfoglia che piaceranno a tutti anche ad ospiti inaspettati. Il procedimento da seguire

Tenere a bagno l’uvetta in mezzo bicchiere d’acqua e mettere da parte.

Lavare bene le mele, sbucciarle, eliminare il torsolo e tagliarle a dadini.

Versarle in una padella e aggiungere il succo del limone, la cannella e lo zucchero di canna. Mettere la padella sul fuoco e fare cuocere per un paio di minuti, giusto il tempo necessario per fare insaporire tutti gli ingredienti. Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare.

Prendere la pasta sfoglia, aprirla e con l’aiuto di un coltello o di una rotella tagliapasta dividerla in rettangoli.

Prendere il bicchiere con l’uvetta messo precedentemente da parte, togliere l’uvetta, premerla e tampinarla con un foglio di carta assorbente da cucina.

Versarle nella padella con le mele e girare facendo amalgamare tutto.

Sistemare sul lato destro di ogni rettangolo di pasta sfoglia un cucchiaio di mele caramellate preparate in padella, e aggiungere un po’ di pinoli.

Sul lato sinistro del rettangolo effettuare delle piccole incisioni con un coltello.

Spennellare i bordi con un po’ di acqua, piegare in due e chiudere dando la forma di un fagottino.

Chiudere bene i bordi con le dita e spennellare con il liquido di cottura delle mele. Infatti, bisogna ricordarsi di non buttarlo dopo aver cotto le mele.

Inserire i fagottini nel forno preriscaldato a 190 gradi per 15 minuti o fino a quando non risulteranno dorati.

Una volta cotti fare raffreddare, e servirli coperti con lo zucchero a velo.