Il borgo magico di Calcata e le cascate di un film Netflix

A soli 40 km da Roma è possibile perdersi nei vicoli di un meraviglioso borgo medievale. Siamo nella Valle del Treja, in provincia di Viterbo, una zona che ha saputo preservare natura e storia.

La via di accesso al borgo di Calcata è già di per se un messaggio per il viaggiatore. Bisogna infatti attraversare una porta, lasciando alle spalle la quotidianità. Scopriremo come arrivare in questo borgo di streghe e hippie e cosa vedere anche nei dintorni.

La natura circostante infatti è stata set di un film Netflix, Love and Gelato.

Il borgo magico di Calcata dista solo un’ora da Roma

Partendo da Roma occorre prendere la Cassia bis ed imboccare l’uscita 5 in direzione Mazzano Romano. Da qui si troveranno le indicazioni per Calcata. Il luogo ideale per un weekend fuori porta, per staccare dallo stress cittadino e immergersi in luoghi surreali.

Arrivati a destinazione si resta immediatamente rapiti dalla struttura del borgo. È infatti arroccato su uno sperone di tufo e domina la vallata. Ma il cuore di questo villaggio è molto attivo. Infatti qui vivono e lavorano diversi artisti che arricchiscono il borgo con la loro creatività. Sono pittori, attori, scultori e musicisti coloro che espongono la propria arte a Calcata.

Le botteghe di Calcata Vecchia, Bandiera Arancione della Valle del Treja

Una lunga piazza da cui si diramano tante viuzze che conducono verso lo strapiombo, sono caratteristiche di questo borgo che ha rischiato di scomparire. Fu l’instabilità della montagna di tufo che è alla base del villaggio a far pensare di demolirlo. Idea che fortunatamente non venne realizzata. Nei meandri di questi vicoli si trovano numerose botteghe, punti espositivi e studi, dove è possibile ammirare il lavoro degli artisti che qui si ispirano.

La magia delle streghe che oramai si associa a questo angolo fuori dal tempo forse prende piede dai sotterranei delle abitazioni. Vi sono infatti delle grotte sotterranee che in alcuni casi ospitano tombe e luoghi di culto molto antichi. Inoltre si racconta che, quando si alza il vento, dai vicoli del borgo si odano i canti delle streghe.

Gli hippie degli anni ’70 e le cascate di Monte Gelato

Negli anni Settanta gli hippie romani decisero di fuggire dalla frenesia cittadina per rifugiarsi in questo borgo quasi abbandonato. L’idea rivoluzionaria era quella di rifondare una società più libera in questo luogo senza vincoli. Moltissimi artisti provenienti da tutto il Mondo trovarono la possibilità di stabilirsi a Calcata spendendo poco. È così che il borgo magico di Calcata è divenuto un’accademia libera a cielo aperto. Nei dintorni una natura incontaminata consente di effettuare percorsi trekking affascinanti. Il più particolare è quello che conduce alle cascate di Monte Gelato.

Siamo nel Parco Regionale Valle del Treja. Questo luogo conserva le tracce di numerosi insediamenti, come ad esempio una torre medievale, un mulino ad acqua o i resti di una villa romana del I secolo avanti Cristo. Le cascate sono dagli anni ’50 set cinematografico. Da Rossellini fino ai giorni nostri sono stati girati dei film in queste ambientazioni meravigliose. Di recente anche il film Love and Gelato trasmesso da Netflix ha visto questa zona protagonista di alcune scene.

Dormire nel borgo di hippie, streghe e artisti costa anche poco. C’è a disposizione dei viaggiatori l’ospitalità diffusa, dove sarà possibile vivere il villaggio e i suoi dintorni senza spendere cifre da capogiro.

Lettura consigliata

È in Italia il centro storico medievale più grande d’Europa dove vivere giornate tra buona cucina, tradizione e terme gratuite