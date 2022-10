Torna in Toscana il Borgo più bello d’Italia ed è una sorpresa sorprendente

Le belle giornate di questo autunno anomalo invogliano alla classica gita fuori porta. Tante le idee e i suggerimenti per un piccolo break rilassante, tra arte e natura. Oggi andremo alla scoperta del Borgo più bello del 2022. Una sorpresa o forse no, comunque che prontamente la CNN ha segnalato ai turisti americani. Torniamo in Toscana e ci inerpichiamo sul classico colle, o, poggio, come lo chiamano da queste parti.

Un tuffo nelle vallate del Chianti

Siamo a Greve del Chianti, zona che non ha bisogno d presentazioni, con un vino rinomato e apprezzato in tutto il Mondo. E nel comune di Greve, ecco spuntare Montefioralle, dalla storia antica e, come sempre legata al Medioevo e al Rinascimento. Il borgo domina dalla posizione elevata dell’altura che lo ospita ed è stretto nella sua splendida cerchia di mura. Qui tutto è davvero magico, non solo arte e storia, ma anche i colori della natura. In pieno autunno con le foglie dalle mille tonalità, l’atmosfera si veste a sogno. Torna in Toscana il Borgo più bello d’Italia ed è una sorpresa speciale per gli amanti della storia e della natura.

Sulle rovine di un monastero ecco sorgere il borgo

Leggenda e storia come spesso accade si fondono per dar vita a questo meraviglioso borgo. Siamo nella prima metà del 900 avanti Cristo, epoca di invasioni e pellegrinaggi in Terrasanta. Proprio uno di questi, un monaco tedesco, si sarebbe fermato su questi colli e avrebbe fondato un monastero. Di qui, poi, sarebbe sorto il borgo vero e proprio, che avrebbe rinforzato le strutture difensive comunque già presenti. Sembra infatti che il monastero non fosse solo un luogo di preghiera, ma avesse anche solide mura in cui difendersi.

Torna in Toscana il Borgo più bello d’Italia con tante curiosità

Montefioralle seguì le vicende della zona: sotto Siena e sotto Firenze, conquistato anche dal famoso condottiero e capitano di ventura Castruccio Castracani. Persino Amerigo Vespucci, navigatore di fama mondiale, aveva dimora nel borgo con uno splendido palazzo. Per tutti coloro che amano l’abbinamento arte-natura, Montefioralle propone tour enogastronomici di alto livello. Attenzione anche alla possibilità di fare delle splendide gite a cavallo, per godersi a pieno i panorami di questa zona tra le più belle d’Italia.

Lettura consigliata

Tra arte, cucina e motori ecco una splendida meta per i prossimi fine settimana