L’estate si avvicina e torna la voglia di viaggiare. Spostarsi all’estero in tutta libertà, però, è ancora complicato. Perché non sfruttare l’occasione per scoprire luoghi insoliti nel nostro Paese? Ecco le 3 mete turistiche mozzafiato ma poco conosciute che sembrano all’estero ma sono proprio in Italia.

Maratea come Rio de Janeiro

La statua del Cristo Redentore è il simbolo della città di Rio de Janeiro. Non c’è bisogno di volare fino in Brasile, però, per ammirarne l’imponenza. Anche Maratea, infatti, ha la propria Statua del Redentore, realizzata dallo scultore Bruno Innocenti.

La statua misura 21,20 m di altezza. Solo la testa è alta 3 m, mentre l’apertura delle braccia è di ben 19,75 m. Poco da invidiare, insomma, al più celebre monumento brasiliano. Anche la vista non è da meno. La Statua del Redentore, infatti, sorge in cima al monte San Biagio. La posizione regala un colpo d’occhio mozzafiato sul golfo di Policastro.

La Spada nella Roccia si nasconde in Italia

Vale la pena di visitare l’abbazia di San Galgano, nel senese, anche solo per il fascino del luogo. Si tratta, infatti, di uno splendido complesso cistercense, la cui costruzione risale al 1218. Ma i turisti sono in realtà attratti dalla spada di ferro, confitta nella roccia da San Galgano.

A molti la spada ricorda l’Inghilterra, ovviamente per la somiglianza con Excalibur, la mitologica arma di Re Artù. Tanto che la spada di San Galgano è protetta da una teca, per evitare che i vandali tentino di estrarla dalla roccia!

Visitare Park Güell senza andare a Barcellona

È possibile visitare Park Güell senza andare a Barcellona. O quasi. A Capalbio, in Toscana, si può ammirare infatti il parco artistico Giardino dei Tarocchi. Le statue che lo impreziosiscono sono opera dello scultore Niki de Saint Phalle. L’artista franco-statunitense decise di realizzare il proprio giardino di sculture proprio dopo un viaggio a Barcellona. Era infatti rimasto affascinato dall’opera di Antoni Gaudí.

Insomma, non c’è bisogno di volare lontano. Ecco le 3 mete turistiche mozzafiato ma poco conosciute che sembrano all’estero ma sono proprio in Italia!

