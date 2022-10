Amore e fortuna nel weekend per questi 3 segni zodiacali protetti da Venere

Nel mese di ottobre l’oroscopo ha subito l’influenza soprattutto dei pianeti. Infatti, eccetto una piccola parentesi di Luna piena, nel raccontare gli andamenti della fortuna per i 12 segni zodiacali ha sempre messo in evidenza il pianeta di turno dominante.

La prima settimana del mese ha visto lo zampino di Plutone, che finalmente ha smesso di girare al contrario per alcuni segni d’acqua. Allo stesso modo, ancora influente nella settimana in corso, il moto di Mercurio finalmente diretto ha svoltato la vita dell’Ariete e non solo.

Per il prossimo weekend, invece, quello dal 15 al 16 ottobre, il protagonista in cielo e tra le righe dell’oroscopo sarebbe il pianeta Venere. Questo si classificherebbe come uno dei più potenti e forti durante questo primo mese d’autunno, assumendo una posizione di supremazia fino a giorno 22.

I suoi, influssi, però, si riveleranno positivi solo per tre segni dello zodiaco che andremo subito a scoprire.

Amore e fortuna nel weekend per questi 3 segni zodiacali che faranno invidia a tutti

Il primo segno che gioirà grazie a Venere è quello della Bilancia.

Attualmente, infatti, il pianeta staziona nella sua casa, così come il Sole affiancato da Mercurio. Energia, allegria e positività sono, quindi, le parole d’ordine che caratterizzano il mese d’ottobre della Bilancia.

In più, grazie a Venere potrebbe aprirsi uno scenario favorevole anche in amore. In particolare, questo weekend potrebbe rivelarsi ricco di passione per le coppie.

Un segno di terra fortunato

Insieme alla Bilancia sarà baciato dalla fortuna il segno del Toro. Tutti i nati dal 21 aprile al 20 maggio potrebbero finalmente realizzare i desideri del proprio cuore.

L’oroscopo, nel dettaglio, si rivolgerebbe ai single che, proprio durante questo weekend, potrebbero finalmente iniziare una vita amorosa in due.

Tuttavia, potrebbero arrivare buone notizie anche dal lavoro, con una promozione in vista e un’escalation professionale.

Un segno d’acqua ritorna al top

Infine, ritorna a far parlare di sé lo Scorpione.

Questo segno, che ha iniziato l’autunno sottotono, grazie all’appoggio di Venere potrà attuare una svolta durante questo fine settimana. Innanzitutto, tra sabato e domenica si riaccenderebbe una certa complicità nelle coppie, portatrice anche di un atteso momento di relax.

Poi, come ciliegina sulla torta, ci sarebbero in arrivo ricchezze sonanti per le proprie orecchie e tasche, magari derivanti da una qualche scommessa del passato.

Allora, possiamo proprio dirlo: amore e fortuna nel weekend per questi 3 segni zodiacali accerchiati dal favore di Venere.

Lettura consigliata

Oroscopo ottobre 2022 questi 4 segni zodiacali saranno i più fortunati del mese