Il tempo uggioso e piovoso di fine inverno e inizio primavera ci invita a sognare spiagge assolate e relax al caldo. La bella notizia è che concedersi una vacanza può risultare meno costoso di quel che si crede. Soprattutto se si conosce qualche trucchetto.

Il perfetto mix di mare, natura e cultura

Per fare un viaggio rilassante a febbraio o a marzo non è detto che si debba fuggire lontano. Il nostro Paese, infatti, offre località da sogno, per esempio le terme nominate fra le migliori al Mondo.

Chi proprio ha nostalgia delle vacanze oltre confine può optare per le destinazioni mozzafiato che sembrano all’estero ma si trovano in Italia. Oppure per un incantevole Paese a due passi da noi, scelto fra le migliori mete per il 2022.

Tuttavia, se si vuole andare in vacanza al caldo in inverno, diventa necessario spostarsi un po’ più lontano. Fra le mete preferite, grazie al clima favorevole, spicca il Messico.

La Riviera Maya, in particolare, offre spiagge bianchissime affacciate sul Mar dei Caraibi e avventure nella natura lussureggiante. Ma non solo: ci si può anche immergere nella storia e nella cultura, visitando celebri siti archeologici.

Le temperature permettono di fare il bagno quasi tutto l’anno. Bisogna però considerare che la stagione migliore, ossia quella secca, va da novembre a maggio.

Un ulteriore vantaggio è il costo della vacanza, che non è proibitivo come ci si potrebbe aspettare. Soprattutto se comparato con altre mete paradisiache, il Messico può risultare conveniente. Ma bisogna conoscere qualche trucchetto.

In vacanza al caldo in inverno con mare caraibico e spiagge paradisiache spendendo molto meno di quel che ci si aspetta

In Messico si possono trovare hotel e ristoranti per tutte le tasche. Ovviamente, però, i prezzi del viaggio aereo rischiano di far lievitare il budget per la vacanza. Solitamente è necessario spendere circa 500 o 600 euro per i biglietti.

Esiste però qualche soluzione per risparmiare. Innanzitutto bisogna prenotare in anticipo, ossia circa due o tre mesi prima. In secondo luogo, evitare i periodi di alta stagione, in particolare Natale e Capodanno. Infine, piuttosto che cercare voli dall’Italia, può rivelarsi più conveniente partire da Madrid. Si trovano biglietti per Cancun, infatti, anche a meno di 400 euro, andata e ritorno.

Attenzione, però: fino al 15 marzo, a causa della pandemia, non ci si può recare in Messico per viaggi di piacere. Sono ammessi solo i motivi di studio, lavoro, sanitari o di emergenza assoluta.

Non resta che sognare di visitare la Riviera Maya il prossimo inverno. Oppure pianificare un viaggio per fine marzo, o magari per Pasqua. In questo caso è, però, importante tenersi aggiornati sulle restrizioni e assicurarsi di acquistare un biglietto aereo rimborsabile.