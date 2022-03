Non è detto che i pranzi o le cene veloci siano per forza a base di pizza o prodotti surgelati con poco sapore. Anche se non abbiamo il tempo per preparare grandi banchetti, ma gli impegni ci portano a dover improvvisare pasti nutrienti con quello che troviamo in casa.

Non servono poi così tanti ingredienti per creare qualcosa di gustoso e appagante, per esempio una semplice piadina. Il problema è spesso, però, come farcirla evitando insaccati o condimenti rivisti troppo spesso.

Infatti, siamo abituati a mangiarla con tonno o affettati, sono classici per farcire la piadina in fretta e furia senza pensare troppo al sapore ed all’originalità. Mentre potremo dare spazio alla fantasia, lasciando a bocca aperta tutta la famiglia o gli invitati.

Con queste idee potremo servirle come pasto principale o, avvolgendola e tagliandola a rondelle, come aperitivo insieme a un prosecco o un bicchiere di vino.

Tonno o affettati sono classici per farcire la piadina ma anche queste idee veloci e semplici per condirla in modo alternativo

Se non vogliamo spendere molto, né perdere molte ore di preparazione per la farcitura, l’ideale sarà preparare un ripieno comporto da sarde fritte, burrata, misticanza e pomodorini. Basterà acquistare le sarde già sfilettate, panarle nella semola, per rendere croccantissime e friggerle nell’olio di arachide. Assembliamo, infine, i vari elementi e riempiamo la piadina, precedentemente scaldata in padella.

In alternativa, per un gusto ancora più deciso, optiamo per delle cipolle caramellate, da realizzare in padella con zucchero e aceto. Una volta che saranno fredde mettiamole all’interno della piadina insieme a qualche fetta di taleggio e della rucola, poi scaldiamo tutto per fare sciogliere il formaggio e serviamo anche a spicchi.

Un’idea molto particolare è arricchire la classica piadina con il pollo al curry, per realizzarlo mettiamo dei pezzetti a marinare con salsa yogurt e la spezia. Mettiamo il tutto in padella e cuciniamo con un goccio d’acqua finché il pollo non sarà cotto. A parte, frulliamo grossolanamente delle zucchine lavate, mandorle e Parmigiano, per creare un pesto da accoppiare al pollo.

Altre 2 ricette

Per una farcitura totalmente a crudo e veloce da realizzare, scegliamo cetrioli, carote, pomodorini, feta, yogurt greco e insalata. Tagliamo tutto a piccoli pezzetti, mescoliamo insieme, condiamo e creiamo dei wrap con le piadine.

Un altro modo non convenzionale è usare l’hummus, realizzato con i fagioli cannellini, frullandoli con la tahina, sale, prezzemolo e limone. Spalmiamolo dentro la piadina e aggiungiamo dei gamberetti sbollentati e misticanza, non resterà che chiudere la piadina e addentare.

Approfondimento

