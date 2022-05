Siamo quasi arrivati alla fine della prima faticosa settimana di maggio. Per molti è il momento di interrogare le stelle per capire se porteranno soddisfazioni e il meritato relax nel weekend. E per i nati sotto il segno dell’Ariete e della Bilancia sarà davvero così. L’appoggio di un benevolo Mercurio li farà letteralmente volare. È invece in arrivo un weekend da film horror per 4 segni zodiacali che a partire da venerdì non sapranno davvero dove sbattere la testa.

Arrivano soldi e soddisfazioni in amore per Ariete e Bilancia

L’Ariete sarà al top dello zodiaco anche in questo fine settimana. Basti pensare che potrà contare sull’appoggio di Mercurio, di Venere e tra qualche giorno anche di Giove. Questo significa che gli Ariete vivranno 3 giorni decisamente intensi sotto le coperte e che i single potrebbero trovare finalmente la persona giusta. Andranno molto bene anche le finanze, con regali inaspettati in arrivo e investimenti che inizieranno a fruttare.

Notizie positive anche per i Bilancia. Dopo quattro giorni intensi e faticosi, i Bilancia vedranno finalmente la luce e potranno godersi la meritata pace. Torneranno anche le energie. Significa che è un ottimo momento per far tornare a sorridere il conto in banca.

Prosegue il periodo nero del Capricorno

Niente di buono all’orizzonte per i Capricorno, che anche in questo settimana rimangono tra i segni più colpiti dalle stelle e più insopportabili. I Capricorno non troveranno niente che dia loro soddisfazione e avranno un pessimo umore. Una situazione che potrebbe causare tensioni in famiglia e anche sul posto di lavoro. Meglio contare fino a dieci e aspettare la prossima settimana.

Weekend da film horror per 4 segni zodiacali che non sapranno che pesci prendere mentre Ariete e Bilancia voleranno sulle ali di Mercurio

Piccolo passo falso del Toro, che avrà diverse questioni da affrontare a partire da giovedì sera. I Toro sono tra i segni più fortunati del mese, ma avranno qualche nodo da sciogliere. Soprattutto sul versante lavorativo, dove potrebbe saltare qualche programma. Serviranno calma e pazienza e le cose si risolveranno già a partire da lunedì.

Poche buone notizie anche per i Vergine, che vivranno un weekend all’insegna del caos. In amore ci saranno litigi ed enormi incomprensioni. E l’umore potrebbe scendere ancora più in basso per l’arrivo di una spesa imprevista.

Stanchezza, alti e bassi e difficoltà a farsi capire caratterizzeranno il fine settimana degli Scorpione. I prossimi giorni saranno una prova costante e costringeranno i nati sotto questo segno a stringere i denti. Per fortuna la situazione è destinata a evolversi in fretta e da martedì le nubi inizieranno a schiarirsi.

Approfondimento

Prima settimana di maggio al top per questi 3 segni zodiacali che saranno calamite per soldi e fortuna mentre Vergine e Capricorno rischiano