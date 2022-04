Siamo entrati negli ultimi giorni di aprile ed è già arrivato il momento di consultare l’oroscopo per capire cosa ci riserverà l’arrivo di maggio. Le notizie sono decisamente buone per molti segni zodiacali. Per 4 in particolare maggio sarà il mese della svolta. Soprattutto sul versante economico e lavorativo. La situazione sarà invece più difficile per i Leone e i Cancro. Nei prossimi giorni le tensioni e le fatiche accumulate potrebbero portare a esplosioni inaspettate.

Sarà un maggio difficile per Leone e Cancro

Iniziamo proprio dai due segni che a maggio dovranno guardarsi le spalle: il Leone e il Cancro. I Leone dopo una settimana di pace inizieranno ad avere difficoltà sia in amore che sul lavoro. Sul versante sentimentale verranno al pettine moltissimi nodi, che potrebbero porre fine anche ai rapporti di lungo corso. Su quello professionale ci sarà un rallentamento della marcia e i nuovi progetti stenteranno a decollare. Sarà fondamentale avere pazienza.

Mese di problemi, liti e incomprensioni anche per il Cancro che in più si sentirà prosciugato e senza forze. Il pianeta Marte influenzerà in negativo tutto il maggio del Cancro e scoraggerà anche le nuove relazioni. Molto meglio procedere a piccoli passi e risolvere un problema alla volta. Anche sul lavoro.

Il Toro torna a splendere a maggio

A marzo e ad aprile è stato tra i segni più insopportabili ma finalmente è il momento di svoltare per il Toro. I nati sotto questo segno dovrebbero segnare sul calendario le date del 14 e del 16 maggio. Sono i giorni in cui potrebbe arrivare un cambiamento destinato a portare i Toro in vetta. Finalmente tornerà a funzionare anche l’ottimo istinto per gli affari. È il momento di investire per riempire il conto in banca.

Maggio sarà il mese della svolta per questi 4 segni che hanno sofferto tantissimo mentre per Leone e Cancro qualcosa potrebbe andare davvero storto

Insieme al Toro tra i segni top di maggio ci sarà anche lo Scorpione. Per gli Scorpione sarà un mese incredibile per quanto riguarda le relazioni che saranno forti e stabili come non mai. Molto bene anche il versante lavoro con scatti di carriera e di stipendio in arrivo.

Periodo di forma smagliante per i Capricorno che dopo un aprile passato a rincorrere tutti inizieranno a realizzarsi. I Capricorno scoppieranno di energia e nessun obiettivo è precluso. I nati sotto questo segno saranno davvero inarrestabili sul lavoro.

Ultimo segno top di maggio è l’Acquario. Gli Acquario vivranno un mese decisamente movimentato e ricco di soddisfazioni. Soprattutto intorno al 19 quando potrebbe arrivare una persona destinata a cambiare la vita.

