Siamo nel pieno della primavera, anche se l’estate sembra essere già dietro l’angolo. Per questa ragione in molti stanno già pensando alla tanto temuta prova costume cercando di mettere mano alle proprie abitudini alimentari. È infatti tempo di fare qualche taglio agli eccessi se vogliamo farci trovare pronti alla bella stagione e rinunciare (non sempre) agli stravizi.

Se ad esempio amiamo le melanzane saremo certamente appassionati di parmigiana di melanzane che, tuttavia, potrebbe rivelarsi un piatto eccessivamente grasso. Oggi infatti proponiamo una versione light e, dunque, al posto della solita parmigiana vedremo come prepararne una più leggera ma gustosa.

Ingredienti e preparazione

Quella che forniremo è una ricetta leggera e fresca da preparare in pochi minuti in forno. Questo la rende non solo una preparazione a prova di dieta ma anche comoda da cucinare.

Gli ingredienti richiesti per questa ricetta sono:

melanzana;

pomodorini;

aglio;

basilico;

parmigiano;

sale;

olio.

Molto semplicemente quello che dovremo fare sarà innanzitutto tagliare i pomodorini a cubetti. a questo punto aggiungeremo dell’aglio privato della buccia, che elimineremo in seguito, basilico, sale e olio. Diamo una rapida mescolata per poi lasciar insaporire il tutto per qualche minuto in frigo.

Mentre i pomodori stanno insaporendo taglieremo le melanzane a fette di circa un centimetro l’una per poi ungerle leggermente.

Al posto della solita parmigiana ecco un contorno con le melanzane da cuocere rapidamente in forno

Arrivati a questo punto la preparazione è praticamente terminata. Infatti non resta che disporre le fette di melanzana su di una teglia con carta da forno sulle quali metteremo la dadolata di pomodoro. Infine spargeremo su tutte le fette un’abbondante grattugiata di parmigiano e condiremo con un ultimo giro d’olio.

Inforniamo le melanzane condite a 200° per circa 15 minuti durante i quali il parmigiano si scioglierà conferendo una gustosa crosticina croccante.

Al termine della cottura avremo ottenuto una variante leggera della parmigiana da gustare anche nelle giornate più calde.

Inoltre questa ricetta è eccezionale in quanto possiamo dare libero sfogo alla fantasia sostituendo o aggiungendo ingredienti. Per dare struttura maggiore potremmo utilizzare della mozzarella per pizza da disporre sulle fette di melanzana. In alternativa possiamo miscelare al parmigiano una parte di pangrattato, magari aromatizzato con dell’origano, assieme a delle olive nere.

Insomma, una ricetta semplice da sfruttare in tanti modi diversi ma tutti altrettanto gustosi.

