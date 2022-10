Ottobre ha preso il via da poco meno di 10 giorni e, da un punto di vista astrologico e zodiacale, è iniziato in sordina.

Molti dei pianeti, infatti, stanno mantenendo i loro allineamenti e transiteranno verso nuove mete solo a partire dalla terza settimana del mese.

Quindi, sembrerebbe che in cielo tutto stia tacendo, senza grandi colpi di fortuna all’orizzonte.

Nonostante ciò, ci sarebbero comunque due eventi degni di nota da segnalare e in grado di creare un po’ di scompiglio tra le stelle e di rianimare l’oroscopo.

Il primo di questi è la Luna piena del 9 ottobre (inserire link interno articolo Cipriano per giorno 6/10/22 dal titolo “La Luna piena di ottobre riempirà di fortuna l’Ariete e altri 2 segni zodiacali”) con ricadute ancora favorevoli per alcuni segni di acqua e fuoco.

Il secondo, invece, ha come protagonista il pianeta Mercurio che, dopo aver seminato il panico con il suo moto retrogrado, finalmente torna alla normalità.

Questo suo cambiamento era molto atteso per lasciarsi alle spalle imprevisti scomodi di vario genere e godere di un po’ di serenità e fortuna.

Inoltre, sembrerebbe che la sua influenza sia molto forte soprattutto durante questa settimana appena iniziata.

Allora, non ci resta che scoprire chi sarà al top della classifica dell’oroscopo.

Mercurio finalmente diretto svolterà la vita di 4 segni zodiacali fortunati

Iniziamo questa “top 4” dei segni più fortunati dal 10 al 16 ottobre con un segno di fuoco.

Mercurio infiammerà di vitalità e grinta le giornate dell’Ariete.

Il pianeta, inoltre, si rivelerà un alleato prezioso per riaccendere quella voglia di successo e quell’ambizione che gli sono proprie.

In particolare, i prossimi giorni sarebbero ideali per scommettere sulle proprie idee o tuffarsi in una nuova sfida dimostrando di avere tutte le carte in regola per farcela.

Una svolta importante

Tra i tre segni appartenenti all’elemento “aria” potrà cantare vittoria quello dei Gemelli.

Mercurio, suo pianeta dominante, finalmente ritorna a girare nel verso giusto portando la fortuna dei Gemelli alle stelle.

Nei prossimi giorni, infatti, potrebbero arrivare delle novità decisive per la propria carriera professionale, utili anche per risollevarsi a livello economico.

Un segno di terra nella top 4 per questa settimana

Dai segni di terra, invece, l’oroscopo ha prelevato quello della Vergine.

Per tutti i nati dal 23 agosto al 22 settembre sarebbero in arrivo nuovi, promettenti affari.

Inoltre, anche i sentimenti potrebbero ricevere quella spinta in più per spiccare il volo e per trovare il coraggio di dichiarare il proprio amore.

Un segno d’acqua fortunato

Infine, Mercurio finalmente diretto svolterà la vita di un segno d’acqua, quello dei Pesci.

Dopo essere stato escluso dai vertici delle classifiche dell’oroscopo, questo segno torna in pole position.

Mercurio, infatti, getterebbe le basi per iniziare a costruire seriamente il proprio futuro e la strada verso il raggiungimento di piccoli, continui obiettivi sarebbe solamente in discesa.

Lettura consigliata

Oroscopo ottobre 2022 questi 4 segni zodiacali saranno i più fortunati del mese