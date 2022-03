Siamo alle soglie della primavera, la stagione della rinascita, dell’amore e dei nuovi progetti. Il mese di marzo segna anche l’inizio ufficiale dell’anno astrologico con il Sole, Mercurio e Giove a portare novità importanti nelle nostre vite. Novità che saranno decisamente positive per i Pesci, i Bilancia e altri 2 fortunati segni zodiacali. Per altri lo saranno notevolmente meno. Infatti, con l’arrivo della primavera il Toro e altri due segni potrebbero diventare difficilissimi da trattare e stargli vicino sarà estremamente faticoso. Secondo l’oroscopo, però, non hanno tutti i torti.

Il Toro ha bisogno di staccare la spina

I nati sotto il segno del Toro sono reduci da un periodo decisamente complicato. Hanno accumulato tensioni sul lavoro, iniziano a dubitare del proprio rapporto di coppia e hanno faticato anche a livello economico. Una situazione che rischia di peggiorare nella seconda metà del mese. Dal 20 marzo in poi, i Toro rischiano di esplodere per il troppo stress e diventare ancora più intrattabili e gelosi. Meglio prenotare un viaggio con l’arrivo della primavera. Potrebbe essere la soluzione migliore per ricaricare le batterie e non farsi terra bruciata intorno.

Una primavera difficile per i Gemelli

Il mese di marzo sarà una continua discesa per i Gemelli. Nei primi dieci giorni del mese il Sole, Giove e Nettuno garantiranno enormi soddisfazioni sul lavoro e faranno sentire i Gemelli creativi come non mai. Dal 18 marzo, però, le cose potrebbero prendere una brutta piega. L’opposizione tra Plutone e Nettuno riaprirà vecchie cicatrici emotive e i nati sotto questo segno dovranno affrontarle. Non sarà facile e queste ferite ancora aperte potrebbero influire anche sui rapporti attuali causando liti, incomprensioni e rotture.

Con l’arrivo della primavera il Toro e questi 2 segni zodiacali diventeranno davvero insopportabili ma hanno i loro buoni motivi secondo l’oroscopo

L’ultimo segno, a cui sarà veramente difficile stare accanto tra qualche giorno, sarà il Capricorno. I nati sotto questo segno sono metodici, razionali e sempre concentrati sulla carriera. L’influsso di Urano, però, metterà i bastoni fra le ruote e i Capricorno non vedranno riconosciuti i loro sforzi. Una situazione che li manda davvero in bestia e che si ripercuote sui rapporti di coppia e in famiglia.

Meglio imparare in fretta a controllarsi per non rovinare tutto. Ma soprattutto non impuntarsi se le cose sul lavoro non vanno. Aprile sarà decisamente migliore e porterà una schiarita sul fronte delle finanze e delle soddisfazioni professionali.

Approfondimento

