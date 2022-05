Inizia ufficialmente maggio, l’ultimo mese prima dell’arrivo della nostra amata estate. A livello astrologico i prossimi giorni sembrano davvero interessanti e ricchissimi di sorprese. La congiunzione tra Mercurio in Gemelli e Venere in Ariete garantirà una prima settimana di maggio al top per 3 fortunatissimi segni zodiacali. 3 segni che saranno i veri e propri Re Mida dello zodiaco e attireranno soldi e fortuna. L’esatto opposto di Vergine e Capricorno, che potrebbero ricevere brutte sorprese sia per il conto in banca che nelle questioni di cuore.

Arriva una settimana da dimenticare per Vergine e Capricorno

I prossimi 7 giorni saranno un vero e proprio inferno per i nati sotto il segno della Vergine. Il motivo è che dopo un lunedì e un martedì incoraggianti le cose precipiteranno improvvisamente. Regnerà il cattivo umore e l’uscita di scena di Mercurio renderà i Vergine repellenti ai rapporti umani. L’opposizione di Marte sarà la ciliegina su una torta amarissima.

Molto male anche i Capricorno, che confermano la loro posizione tra i segni più insopportabili della primavera. Venere in opposizione allontanerà passione e romanticismo. E al tempo stesso l’influsso di Uranio e Mercurio renderà il lavoro ancora più faticoso. Il tutto con scarse soddisfazioni economiche.

L’arrivo di Venere esalta l’Ariete

Venere entra ufficialmente nel segno e trasforma l’Ariete in una calamita per l’altro sesso. Ma soprattutto per i soldi e per la fortuna. Mercoledì arriveranno a dare una mano anche la Luna e Mercurio. È il giorno da segnare sul calendario per investire e per tentare un nuovo progetto lavorativo. Potrebbe rivelarsi in breve tempo il progetto che cambia la vita.

Prima settimana di maggio al top per questi 3 segni zodiacali che saranno calamite per soldi e fortuna mentre Vergine e Capricorno rischiano

Incredibili novità anche per i fortunatissimi Scorpione, che potranno contare sull’influsso benevolo di Marte e Mercurio. Ovvero i due pianeti della fortuna, dell’intraprendenza e della realizzazione personale. Un mix che renderà i nati sotto questo segno attraenti come non mai. Questa settimana pochi riusciranno a dire di no a uno Scorpione.

Da lunedì tornerà a sorridere anche il Leone dopo un aprile poverissimo di soddisfazioni. I prossimi 7 giorni saranno un’ascesa continua. Le prime soddisfazioni arriveranno in ambito lavorativo dove potrebbe sbloccarsi qualcosa di davvero interessante fermo da tempo. Nel weekend sarà invece l’amore a regnare sovrano con nuovi incontri stimolanti, dentro e fuori dal letto, garantiti dall’arrivo della Luna nel segno.

Approfondimento

Maggio sarà il mese della svolta per questi 4 segni che hanno sofferto tantissimo mentre per Leone e Cancro qualcosa potrebbe andare davvero storto