Si trova ad 1 ora da Brescia questo bellissimo e divertente parco avventura

Quando il tempo lo permette è un peccato passare il fine settimana chiusi in casa. L’inverno e il maltempo sono alle porte, quindi, è bene sfruttare gli ultimi giorni di bel tempo rimasti. Passare il weekend alla scoperta di nuovi luoghi non è solo un modo per staccare dalla solita routine. Per alcune persone è una vera e propria passione e l’Italia è sicuramente un posto che ha molto da offrire.

Anche a poca distanza dai centri urbani più famosi e rinomati si possono trovare delle vere e proprie gemme. In Lombardia, per esempio, ci sono davvero molti posti sconosciuti alle folle che meritano di essere visitati. Ne è un esempio l’Orrido di Nesso, poco distante dalla splendida e più conosciuta Como. Un canyon che sembra scolpito nella roccia direttamente sotto il centro abitato della cittadina.

Percorsi attrezzati alla scoperta della Stretta di Luino e della grotta del Dragone

Oggi ci troviamo a poco più di un’ora di distanza da Brescia, altra bellissima provincia italiana che merita una visita. Di preciso siamo a Casto, in località Corna, immersi completamente nella natura più selvaggia. Chi ama l’avventura non può non cimentarsi nelle numerose vie ferrate che mette a disposizione il parco. Percorsi adatti agli esperti che hanno la propria attrezzatura, ma anche ai principianti e ai più piccoli. Infatti, è possibile noleggiare tutto l’occorrente direttamente sul luogo e percorrere i vari sentieri del parco. Stupendo il sentiero attrezzato della Stretta di Luino, adatto a tutti che non comprende nessun tratto verticale. Per chi vuole fare una scalata, però, c’è proprio la grotta del Drago. L’ingresso è gratuito e per il mese di ottobre l’orario di apertura è dalle 8:30 alle 17:00 nel weekend. Il costo del noleggio dell’attrezzatura, invece, si aggira intorno agli 8 euro per circa 4 ore.

Si trova ad 1 ora da Brescia ed è facile da raggiungere

Cercando online il Parco delle Fucine avremo tutte le indicazioni necessarie per raggiungerlo in auto. I visitatori possono usufruire di tante attrazioni e numerosi servizi, come i punti di ristoro. Vie attrezzate che passano sul fiume, la divertentissima Z line e anche un parco bimbi con percorsi di equilibrio. Insomma, chi vive in Lombardia non dovrà percorrere troppi chilometri visto che si trova ad 1 ora da Brescia. Se si vuole passare un fine settimana diverso è davvero il posto ideale da visitare anche con i bambini. I sentieri escursionistici dove passeggiare o fare trekking non mancano e il paesaggio è davvero incredibile. In Lombardia ci sono posti poco conosciuti immersi nella natura che ci lasciano davvero senza fiato.

