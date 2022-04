Vive poche settimane e poi scompare questo meraviglioso lago patrimonio dell’Unesco meta imperdibile per un indimenticabile fine settimana

Gli ultimi due mesi prima dell’arrivo dell’estate e delle vacanze offrono molti fine settimana per visitare località meravigliose e incantevoli. Ci sono luoghi in Italia magici e misteriosi, come un lago del Nord Italia che ha una esistenza effimera. Infatti, questo specchio d’acqua, vive solo per un mese. Ogni anno verso la fine della primavera, in una zona particolare del Nord Italia, si verifica qualcosa di magico. Tra maggio e giugno in Val Gardena appare improvvisamente un lago meraviglioso e incantevole. Questo specchio d’acqua circondato dalle cime maestose delle Dolomiti e dai riflessi verde smeraldo, ha una caratteristica particolare. Il Lech de Ciampedel, questo è il suo nome, ha una vita brevissima, infatti dura solamente poche settimane.

Chi vuole assistere a questo spettacolo unico e visitare questo lago misterioso e magico può farlo solo tra maggio e giugno di ogni anno. Infatti, questo capolavoro della natura patrimonio dell’Unesco, compare nei primi giorni di maggio e scompare a metà giugno. Il fenomeno è effimero perché il lago nasce dal disgelo della neve e dei ghiacciai delle montagne intorno. Con l’arrivo dell’estate l’innalzamento delle temperature fa evaporare l’acqua ed il lago scompare.

l lago che vive poche settimane e poi scompare, si trova a Selva di Val Gardena nella spettacolare cornice della Vallunga. Si può raggiungere questo specchio d’acqua imboccando la Vallunga, seguendo un sentiero che si sviluppa attraverso un suggestivo canyon. Dopo una camminata di circa 7 km, della durata di circa 45 minuti a passo normale, un paesaggio mozzafiato apparirà alla nostra vista.

Sulle sponde del lago sarà possibile perdersi nello spettacolare verde che ci circonda. Magari trascorrere qualche ora facendo un picnic o leggendo un libro nel silenzio assoluto della natura.

L’associazione turistica di Selva di Val Gardena offre ai turisti la possibilità di escursioni guidate sempre tra maggio e giugno.

Per chi ama le altezze ecco alcune soluzioni per un fine settimana emozionante

Per chi non vive nel Nord Italia anche la Toscana offre dei luoghi misteriosi e magici. Chi ama i borghi medievali, nel triangolo compreso tra Firenze, Siena e Pisa potrà visitare tre borghi spettacolari.

Invece chi ama la natura e desidera passare una notte diversa e particolare, può dormire su un albero. In Italia sono molte le località che offrono appartamenti costruiti tra i rami.

Per chi ama le altezze, sempre nel Nord Italia, sulle Alpi, ha la possibilità da maggio di dormire in un rifugio stile tibetano. Questa location a forma di torre si trova in vetta al passo dello Stelvio, a 2.800 metri di altezza. La mattina fare colazione sulla terrazza affacciata sulle montagne è un emozione indimenticabile.

