Quanti possono vantare l’eccezionale esperienza di dormire in una cella di un convento e al mattino aprire la finestra e trovarsi affacciati sul mare? Si può vivere questa esperienza in un convento di uno splendido borgo a picco sul mare, che ospita i visitatori anche per un weekend.

L’Italia offre numerosissime opportunità di dormire in posti incredibili ed eccezionali. Luoghi con viste mozzafiato oppure carichi di storia. Chi ama il Tibet ma è impossibilitato per il momento ad andarci, può trovare un angolo di Tibet in Italia. Infatti, nel Nord Italia si può dormire in una torre tibetana in un luogo leggendario con una vista spettacolare.

Oppure, qualcuno potrebbe essere amante della storia e delle atmosfere medievali. Nel Centro Nord Italia esiste uno dei borghi più belli del nostro Paese. In questo centro sorge una fortezza medievale perfettamente conservata risalente al decimo secolo. Chi volesse dormire come re e regine nei secoli passati, potrebbe prenotare una camera nel castello ad un prezzo alla portata di tutti.

In questo borgo incantevole si può vivere una fine settimana indimenticabile dormendo in un convento con vista sul mare

Chi alle atmosfere medievali preferisce quelle più spirituali potrebbe trascorrere una notte in una cella del convento dei frati Cappuccini di Monterosso. Monterosso, in provincia di La Spezia, fa parte delle Cinque Terre ed è posto al centro di un piccolo golfo naturale.

Una delle caratteristiche di questo borgo è il convento dei frati Cappuccini. L’edificio è sul promontorio che separa l’antico centro di Monterosso da Fegina. Il convento, da cui si domina tutta la baia, custodisce importanti opere d’arte. Nella chiesa seicentesca si possono ammirare la crocifissione attribuita al pittore Van Dyck e il San Girolamo penitente di Luca Cambiaso.

Nel refettorio del convento si trova il meraviglioso dipinto della Veronica di Bernardo Strozzi.

Il convento, in questo borgo incantevole, è aperto all’ospitalità di visitatori che possono richiedere visite guidate per ammirare le bellezze artistiche e naturali. Chi lo desidera in alcuni periodi dell’anno può anche dormire per una notte in una delle celle. L’ospitalità dei frati Cappuccini è rivolta a tutti, religiosi e laici. Un weekend nel convento potrebbe essere un’occasione di rigenerazione della mente e del corpo, lontano dal frastuono e dalla frenesia della vita quotidiana.

Il convento insieme alle Cinque terre, rientra nel patrimonio dell’Unesco

Per completare il weekend spirituale a Monterosso si potrebbe fare una visita all’ Eremo di Sant’Antonio del Mesco. Questo edificio un tempo religioso, si trova lungo un sentiero boschivo a 300 metri sul livello del mare. Inoltre si potrebbe far visita al santuario di Nostra Signora di Soviore sopra Monterosso a 400 metri sul livello del mare. L’edificio risale al periodo romanico.

