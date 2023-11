Ecco quanto spendiamo, ogni anno, in elettricità per ciascun elettrodomestico che usiamo. Un salasso per le famiglie, ma ti aspettavi che fosse questo il più costoso?

Quanto si spende in un anno di bolletta per gli elettrodomestici-Foto da imagoeconomica

Il sito di Facile.it ha fatto i conti in tasca agli italiani, per quel che concerne il consumo di elettricità di ogni singolo elettrodomestico. Una fotografia davvero interessante di quanto si spende ogni volta che ne utilizziamo uno. E che ci pone al sesto posto, in Europa, come Paese più caro. Ecco il dettaglio

Elettricità mia, quanto mi costi, verrebbe da dire, leggendo l’interessante indagine svolta da Facile.it per quanto concerne i consumi energetici annuali. Che mostra come una famiglia tipo spenda tantissimo, ogni anno, per la bolletta elettrica. Quello che sorprende e quanto ci possano costare certi elettrodomestici, la ci spesa è davvero alta.

Intanto, la cattiva notizia è che siamo al sesto posto, tra i Paesi Ue, come tariffa media. Il calcolo di Facile.it parla, inclusi tasse ed oneri, di 0,378€/kWh. Per dire, in Spagna pagano la metà di noi (-52%) e in Francia -39%. Il sogno è l’Ungheria, che ha la tariffa più bassa in assoluto, con -69% rispetto all’Italia.

Ecco quanto spendiamo, ogni anno, in elettricità per ciascun elettrodomestico. Staremo sicuramente più attenti

Un costo alto che non ci impedisce di usare e molto gli elettrodomestici che abbiamo in casa. Facile.it ha preso in esame alcuni di loro, di classe B, comparandoli con i diversi Paesi. Ad esempio, sapete quanto costa, in un anno, fare la lavatrice (220 lavaggi di media)? In Italia, si spendono 111 euro di corrente, contro i soli 68 francesi e 53 spagnoli.

Del frigorifero, ovviamente, non si può fare a meno e tutto questo ci viene a costare la bellezza di 193 euro ogni anno, secondo l’indagine di Facile.it. Così come la lavastoviglie che, se usata un giorno sì e uno no, comporterebbe un costo annuale, agli italiani, di 92 euro, contro i 28 euro in Ungheria.

Per gli altri, ogni anno, queste cifre

Insomma, ora possiamo arrabbiarci quando diciamo: ecco quanto spendiamo, ogni anno, in elettricità per ciascun elettrodomestico. E non sono solo quelli che abbiamo visto sopra. Guardare la Tv ci costa, in media, 49 euro all’anno (4 ore al giorno).

Mai come un phon che, da solo, per 5 minuti al giorno, ci costa 23 euro. Una vera salassata. Riassumendo, senza usare i 10 trucchi per risparmiare, tutto questo, ogni anno, costa a una famiglia italiana 1.021 euro (per 2.700 kWh di consumo). In Spagna, a parità di utilizzo, spenderemmo solo 492 euro e, in Ungheria, 313 euro.