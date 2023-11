Come risparmiare con camino o stufa a legna: il dettaglio da considerare

Chi ha un camino o una stufa a legna vorrà sapere come risparmiare e qual è il dettaglio da considerare per cercare di spendere meno e ottimizzare il calore.

Ognuno di noi sceglie un sistema di riscaldamento per l’inverno adatto alle proprie esigenze e alle proprie preferenze in materia. Moltissimi scelgono il camino oppure la stufa a legna. Oltre a risparmiare rispetto al sistema tradizionale dei termosifoni, creano un’atmosfera molto più affascinante.

Anche queste istallazioni, però, come tutti gli altri hanno bisogno di manutenzione e di molta attenzione durante il loro funzionamento. La domanda è: come risparmiare con camino o stufa a legna? C’è un dettaglio che è utile considerare per ottimizzare il rendimento e tenere qualche soldo in tasca.

Ognuno di noi deve fare i conti nel proprio quotidiano con le uscite in relazione alle entrate. Gestire la propria finanza personale o familiare è fondamentale, soprattutto in tempi in cui i costi di molti settori sono aumentati in modo significativo.

Come risparmiare con camino o stufa a legna: guarda subito questo elemento

Il camino, o caminetto, e la stufa a legna hanno bisogno di una manutenzione quotidiana in quanto è necessario togliere i residui di legna, di polvere, la cenere dal condotto dell’aria. Inoltre, bisogna pulire lo spazio che contiene la legna e il vetro.

Questi passaggi non devono essere saltati. Un elemento fondamentale, però, a cui si pensa poco è la guarnizione dello sportello. Se questa è danneggiata ci sarà un consumo eccessivo e una dispersione del calore.

Inoltre, è molto importante che sia integra per una possibile dispersione di gas da inquinamento che potrebbero avvenire in casa ed avere conseguenze sulla salute.

Attenzione alla guarnizione dello sportello

Di solito, la guarnizione va cambiata ogni tre anni per garantire l’efficienza e la sicurezza. Tuttavia, potrebbe danneggiarsi prima.

Una volta posta l’attenzione sulla guarnizione dello sportello, è doveroso capire in quali situazioni si trova. Se passando un canovaccio si sgretola, se non si chiude in modo ermetico, questi sono già chiari segnali di usura.

Inoltre, possiamo notare che qualcosa non va dal fatto che la fuliggine si accumula molto più rapidamente rispetto a prima o il vetro si sporca molto più velocemente.

In questi casi è evidente che deve essere sostituita al più presto. Quindi, è opportuno chiamare un tecnico e valutare la situazione e i tempi di sostituzione.