Dopo il segno dell’Acquario, dei Pesci e dell’Ariete, che hanno caratterizzato l’inizio del 2022, adesso tocca al Toro. Questo segno come gli altri ha proprie pietre e talismani portafortuna, in grado di attrarre energie e influenze positive. Scopriamo con quale pietra il segno del Toro potrà trasformare il 2022 in un anno molto fortunato.

La cristalloterapia studia l’influenza dei cristalli sulla vita delle persone. Secondo questa pratica le pietre influenzano il nostro modo di essere e aiutano a sviluppare le nostre potenzialità. Grazie al possesso di alcune pietre chiunque potrebbe attrarre fortuna ed energie positive. Ma non tutte le pietre hanno questa capacità, occorre scegliere quelle più adatte.

Così ogni segno zodiacale ha le sue gemme che sarebbero capaci di attrarre la fortuna e le energie positive. Inoltre alcune pietre possono aiutare a sviluppare le potenzialità ed altre a migliorare i difetti.

Dopo Pesci ed Ariete ecco il Toro che può trasformare il 2022 in un anno fortunatissimo con questo piccolo segreto

Chi nasce sotto il segno del Toro in genere è una persona che sa prendere in mano la propria vita. Sa come gestire gli eventi, sfrutta le situazioni favorevoli e non si lascia sopraffare dalle difficoltà. Un Toro ha quasi sempre chiari gli obiettivi che vuole raggiungere e fa di tutto per ottenerli. Chi è di questo segno ama la vita e i piaceri che questa offre e prova sentimenti intensi nei confronti delle persone più care.

Come tutti gli altri segni zodiacali anche il Toro ha la sua pietra portafortuna, lo smeraldo.

Nella cristalloterapia questa pietra ha moltissime qualità. Lo smeraldo è considerato il simbolo dell’equilibrio e dell’armonia, ma anche la pietra che favorisce il successo nell’amore. Inoltre questa gemma aiuterebbe a cancellare le emozioni negative e a rinforzare la pazienza e la tenacia. Queste qualità sono, per altro, necessarie per raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo o per superare le avversità della vita.

Dopo Pesci ed Ariete, segni di acqua e fuoco, ecco il Toro, segno di terra. Chi volesse fare un regalo di compleanno nei prossimi giorni a una persona del segno del Toro potrebbe scegliere lo smeraldo. Oppure potrebbe regalare un oggetto in rame o in bronzo, per esempio un braccialetto. Infatti il talismano del Toro che attira la fortuna dovrebbe essere in rame o in bronzo.

Infine, chi volesse far innamorare un Toro dovrebbe regalargli un anello di giada. Infatti questo oggetto secondo tradizione aiuta il Toro ad attirare a sé l’amore della vita. Nella speranza che chi regala l’anello di giada possa essere la persona oggetto dell’amore.

