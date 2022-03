Ci sono tre borghi che sono perfetti da visitare nel fine settimana in una delle zone d’Italia più conosciute nel Mondo. Chi ama le atmosfere medievali, i castelli e le fortezze, in queste tre piccole cittadine potrà ammirare delle meravigliose fortificazioni. Il modo migliore per un fine settimana indimenticabile tra relax e storia.

Aprile è il mese perfetto per le gite fuori porta che hanno il loro culmine con la classica gita di Pasquetta. Si può decidere di fare una gita di un giorno. Oppure decidere di stare fuori una notte, per un relax maggiore e godere maggiormente delle bellezze del posto.

Se le temperature lo permettono è possibile anche cominciare a fare qualche escursione sul mare. Chi vive in Sardegna o si trova a passare qualche giorno sull’isola, potrebbe andare a visitare un’incantevole località con spiagge incontaminate e mare cristallino. Questo piccolo borgo, con una caratteristica quasi unica, si trova sulla costa ovest della Sardegna a metà strada tra Alghero e Oristano.

Chi non si trova nell’isola ma vive nel Centronord d’Italia, può fare una gita fuori porta in uno splendido borgo a metà strada tra Piacenza e Parma. Questo borgo è considerato uno tra i più belli d’Italia ed è possibile passare una notte da sogno in un autentico castello medievale a soli 50 euro.

3 suggestivi borghi per trascorrere nel modo migliore un fine settimana indimenticabile tra meraviglioso relax e storia affascinante

La Toscana è una regione splendida amata in tutto il mondo. Oltre alle città conosciutissime come Firenze, Pisa, Lucca e Siena, la regione è ricchissima di piccoli borghi di origine medievale, più o meno conosciuti.

Moltissimi conoscono Volterra, Monteriggioni, San Gimignano, ma in pochi probabilmente conoscono Montespertoli. Questo borgo adagiato sulle colline del Chianti si trova ad appena 20 km da Firenze, lungo la via Volterrana.

Le zone intorno a Montespertoli sono ricchissima di castelli e ville di storiche famiglie fiorentine potentissime. Sicuramente sono da ammirare il castello di Montegufoni e il castello di Sonnino appartenuto alla famiglia Machiavelli. Chi ama questo genere di strutture urbanistiche non può perdere il castello di Poppiano della famiglia Guicciardini dal 1200.

Chi è alla ricerca delle atmosfere medievali sempre in Toscana può visitare Castiglione di Garfagnana in provincia di Lucca. Questo borgo appenninico è un piccolo gioiello e si distingue per due strutture veramente eccezionali. Il Castello del Leone da cui il nome Castiglione, con le mura ancora intatte, e il meraviglioso ponte medievale sul torrente Esarulo. Questo ponte si trova in località I Mulini ed ha un elegante profilo a schiena d’asino. Il ponte fu costruito nel 1300 ed è ancora percorribile.

Sempre in Toscana il terzo dei 3 suggestivi borghi per trascorrere il fine settimana, si trova nella val d’Orcia, Montalcino. Questo borgo è famoso in tutto il mondo per il suo vino, il Brunello di Montalcino. Molti meno conoscono il suo splendido castello, la Rocca, una fortezza risalente al XIV secolo. Questo suggestivo castello lascia a bocca aperta per la sua imponenza. Dalle sue mura si può godere una vista indimenticabile sulla Val d’Orcia.

