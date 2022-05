Vitamina E, Vitamina D e potassio in questo piatto unico pronto in 15 minuti perfetto da portare in ufficio e al mare

L’arrivo della bella stagione coincide spesso con un cambiamento nelle abitudini alimentari. Le lunghe giornate di sole e il caldo ci invogliano a preparare cibi più leggeri e ricette veloci. Questo non significa che dobbiamo rinunciare al gusto. Oppure al corretto apporto di sostanze nutritive fondamentali per l’organismo. Ad esempio, se vogliamo fare scorta di Vitamina E, Vitamina D e potassio possiamo provare il piatto unico che stiamo per presentare. Profuma di primavera, è pronto in 15 minuti e potremo portarlo tranquillamente in ufficio o addirittura al mare.

L’insalata di avocado, gamberetti e agrumi è il piatto perfetto per fare scorta di vitamine

Cerchiamo un piatto pronto in un quarto d’ora e che allo stesso tempo sia fresco, leggero e ricco di sostanze nutritive? L’insalata di avocado, gamberetti e agrumi potrebbe essere la ricetta che svolta la nostra primavera.

Il protagonista principale di questa ricetta è l’avocado, uno dei frutti più ricchi di micronutrienti in assoluto. L’avocado contiene minerali fondamentali come il potassio, alleato della salute del cuore, e il calcio, che potrebbe dare una grossa mano a ossa e denti. In più, è un frutto ricchissimo di vitamine. Spicca in particolare il contenuto di Vitamina E, nota per le proprietà antiossidanti. Ma soprattutto di Vitamina D. Basti pensare che l’avocado ne contiene più di uova e burro.

Il secondo ingrediente fondamentale saranno i gamberetti. Un altro alimento ricco di vitamine e di omega 3 utili per la protezione del sistema circolatorio.

Gli ingredienti per l’insalata di avocado, gamberetti e agrumi

Per una porzione di questa straordinaria insalata avremo bisogno di:

1 avocado;

1 pompelmo rosa;

100 grammi di gamberetti freschi;

80 grammi di indivia belga;

10 pomodori ciliegino;

1 cucchiaio di succo di limone;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

50 grammi di pane integrale (facoltativo).

Vitamina E, Vitamina D e potassio in questo piatto unico pronto in 15 minuti perfetto da portare in ufficio e al mare

Un’insalata decisamente sana, ricca di preziosi nutrienti e in cui non useremo neanche il sale. Ma soprattutto un piatto che prepareremo in appena 15 minuti e senza particolari abilità culinarie.

Iniziamo lavando bene indivia e pomodorini. Tagliamo i pomodorini a spicchi e apriamo le foglie dell’insalata.

Adesso possiamo dedicarci ad avocado e pompelmo. Sbucciamo la frutta, facciamola a spicchi e mischiamola con il succo di limone. Prendiamo un barattolo e aggiungiamo agli spicchi i gamberetti, un cucchiaio di olio d’oliva e un altro di succo di limone. Mischiamo bene per far amalgamare gli ingredienti e versiamo tutto sul letto di insalata e pomodori.

Se siamo particolarmente golosi, possiamo aggiungere all’insalata il pane integrale tagliato a cubetti.

Lettura consigliata

Fave, asparagi e due ingredienti segreti in questo primo piatto che profuma di primavera perfetto per fare scorta di fibre e omega 3