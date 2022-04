La primavera è una stagione davvero straordinaria per quanto riguarda la cucina. In questo periodo abbiamo a disposizione verdure, ortaggi e frutti tra i più buoni di tutto l’anno. Tra questi un posto particolare lo meritano le fragole, un frutto dalle straordinarie proprietà nutrizionali e amato da grandi e piccini. E stiamo per scoprire una velocissima ricetta per un dolce con le fragole che ameremo fin dal primo assaggio. Perché bastano 10 minuti e 4 ingredienti per preparare il dessert che darà una marcia in più alla nostra stagione. Un dolce che ci farà anche risparmiare in bolletta perché non ha neanche bisogno del forno.

La crema light alle fragole è il dolce che ci farà impazzire

In primavera arrivano i primi caldi e diventa molto più faticoso mettersi davanti ai fornelli e accendere il forno. Per questo motivo molti cercano in rete ricette veloci. Una delle migliori in assoluto è sicuramente quella della crema light alle fragole.

Per prepararla avremo bisogno soltanto di 4 ingredienti, ovvero:

3 etti di fragole;

2 etti di latte intero;

40 g di amido di riso;

50 g di zucchero di canna.

Bastano 10 minuti e 4 ingredienti per preparare il dolce con le fragole che svolterà la primavera e non ha nemmeno bisogno del forno e delle uova

Per preparare la crema impiegheremo soltanto 10 minuti di tempo. 5 per la preparazione e 5 per la cottura.

Iniziamo lavando con attenzione le fragole. Completata l’operazione togliamo il picciolo e asciughiamo delicatamente i frutti. Mettiamoli in un mixer e frulliamoli per ottenere una crema.

Prendiamo un pentolino, riempiamolo con metà latte e aggiungiamo l’amido di riso. L’amido di riso è l’ingrediente segreto per avere un dolce ancora più morbido e cremoso. Ha una consistenza granulosa che lo rende estremamente modellabile e perfetto per i dessert al cucchiaio.

Mescoliamo finché l’amido si è sciolto completamente, abbassiamo la fiamma e incorporiamo lo zucchero, la salsa alle fragole e il latte rimasto.

Facciamo cuocere per 5 minuti mescolando delicatamente e il dolce è pronto. Non ci resta che aspettare che si raffreddi completamente e montare per pochi secondi con le fruste prima di servire.

Per decorare possiamo aggiungere una fragola intera, una fogliolina di menta o una spolverata di granella di nocciole.

Lettura consigliata

Basta con mousse e cheesecake, è questo il dolce da fare con le prime fragole di stagione che sta letteralmente spopolando e farà impazzire grandi e piccini