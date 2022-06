È veramente difficile fare una stima di tutti i borghi che abbiamo in Italia. Sicuramente ne abbiamo per tutti i gusti, con una serie di scelta impressionante per tutti coloro che decidono di farci una gita. Alcuni di questi hanno il grande potere di farci innamorare a prima vista. Sono quelle realtà caratteristiche e speciali che non solo ci restano nel cuore, ma che desideriamo magari rivedere anche una sola volta nella vita. Sicuramente la nostra Italia offre al turista non solo arte, archeologia e architettura, ma anche natura ed enogastronomia. Quante volte infatti ci sarà capitato, dopo la visita vera e propria, di fermarci a comprare vino e affettato, formaggio e olio e via dicendo. Come nel caso del borgo che vedremo oggi, inserito in una terra che è piena di castelli, torri e mura e, proprio di queste caratteristiche fa una delle sue forze. Tanto che tra gli esperti, è famosa in tutto il Mondo proprio per le sue mura difensive.

Cosa vedere

Viaggio nel borgo che ha fatto innamorare tedeschi e inglesi e ancora oggi è un vanto tutto italiano. Per la gioia dei bambini, soprattutto dei maschietti, che si sentono sempre cavalieri, Cittadella, a pochi chilometri da Padova, offre tutto ciò che cercano. Fondata a scopo difensivo nel 1200, questo Comune che avrebbe comunque origini romane, fu per secoli al centro di passaggi e dominazioni. Come spesso è accaduto proprio in Italia a molti di quei borghi sul confine e sulla via di passaggio fra regni, imperi e signorie. Proprio le mura difensive sono completamente percorribili, attraverso il camminamento di ronda, assolutamente unico in Europa. Quasi 2 km di vista mozzafiato e ritorno nel tempo, sospesi a quasi 20 m di altezza, ma in assoluta sicurezza. Un camminamento che ancora oggi è materia di studio sia in storia che in architettura.

Viaggio nel borgo che ha fatto innamorare tedeschi e inglesi e che viene considerata una delle città murate più belle del Mondo

Tra torri e torrette, che sono ben 32, con 4 torrioni principali posti lungo gli assi cardinali, Cittadella è davvero unica nel suo genere. Davvero incredibile anche lo stato di conservazione del fossato tutto attorno alle mura, che in presenza d’acqua, permette addirittura una visita incredibilmente affascinante a bordo di una barchetta. Tra chiese e palazzi, teatri e musei, Cittadella offre al visitatore davvero tutto ciò che cerca. A partire dalla tradizione enogastronomica, che persino il famosissimo poeta Ernest Hemingway aveva citato nelle sue opere.

Lettura consigliata

