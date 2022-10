Eletti tra i borghi più belli, sono da visitare per una gita fuori porta

Abbiamo già fatto l’ultimo bagno dell’anno? E sì, purtroppo, l’estate è ufficialmente terminata. Anche se in alcune zone d’Italia le temperature possono essere più alte, andare al mare non sarebbe proprio indicato. Tra il vento e il freddo del mare, rischiamo di prendere un bel raffreddore. E allora cosa fare se abbiamo qualche giorno libero? Ebbene, se vogliamo trascorrere qualche ora “da turista” abbiamo l’imbarazzo della scelta. L’Italia, infatti, è ricca di città bellissime da visitare anche in un giorno. Tra queste si annoverano i molteplici borghi medievali. Questi fanno parte della ricca storia italiana, che rendono il nostro Paese ancora più bello. L’associazione “I Borghi più Belli d’Italia” ha votato e inserito quelli più interessanti. Ogni regione ha i propri borghi e oggi andiamo a vedere quali sono quelli più belli della Toscana.

In giro per la Toscana

Eletti tra i borghi più belli, sono da visitare anche in un giorno. Iniziamo da Lucignano, considerato come la perla della Valdichiana. Lucignano si trova in provincia di Arezzo ed è un incantevole borgo medievale che ospita diverse chiese e una fortezza. Basta guardare le immagini per innamorarsene a prima vista. Oltre ai piaceri culinari del borgo, questo offre il cosiddetto “ritorno al passato”. Una manifestazione per ricordare gli avvenimenti di un tempo, tra costumi, spettacoli e cibo. Un’esperienza da non perdere. Un’altra esperienza da fare almeno una volta nella vita è il camping sotto le stelle. Si tratta di una sorta di hotel immerso nella natura che permette di dormire in delle bubble rooms, ossia camere a forma di bolla. In Toscana vi sono diverse strutture.

Altro giro altra corsa

Nel cuore della Maremma, in provincia di Grosseto, si affaccia Montemerano. Davvero splendido, con tante cose da vedere, Montemerano ha davvero una ricca storia alle spalle. In provincia di Firenze, invece, c’è Palazzuolo sul Senio, che concilia natura e monumenti.

Eletti tra i borghi più belli, sono da visitare per una gita fuori porta

I borghi più belli della Toscana non sono finiti. Infatti sono veramente tanti e citarli tutti è difficile. Ma possiamo dire che visitarli tutti vale davvero la pena. Tra un bicchiere di Chianti, una bella fiorentina e qualche borsa in pelle, perfetta per questa stagione tra l’altro, trascorreremo delle splendide giornate. Consigliamo, inoltre, di consultare i siti web di ogni borgo per vedere se è prevista qualche bella manifestazione. Magari un evento culinario o letterario, oppure culturale o storico. Conoscere meglio i luoghi che rappresentano il territorio è un ottimo modo per conoscere soprattutto il nostro Bel Paese.

