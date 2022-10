Dove andare per trascorrere un paio di giorni con la propria metà e regalarle un’esperienza indimenticabile? Quante volte ci sarà capitato di perderci nella ricerca di nuovi posti romantici da visitare per un weekend romantico. Magari l’anniversario è vicino oppure vogliamo approfittare di un paio di giorni per dedicarci completamente al partner.

Quando cerchiamo su Google i risultati sono talmente tanti che è difficile scegliere. Verona e Venezia sono forse le due città dell’amore più conosciute d’Italia, ma anche Firenze non è da meno. Se cerchiamo l’atmosfera romantica non serve per forza andare in queste città più costose. Soprattutto la Toscana nasconde luoghi meno affollati e più economici in cui passare un weekend da sogno.

Il fascino unico della Maremma Grossetana

La città di Grosseto e i suoi dintorni sono un’opzione a cui non molti pensano per un weekend romantico. Eppure questa zona della Toscana ha tantissimo da offrire, oltre al Duomo e alla splendida Piazza Dante Alighieri. Arte, musei archeologici e natura si inglobano perfettamente per regalare un’esperienza unica. Esperienza immancabile è ad esempio ammirare un affascinante tramonto autunnale sulla spiaggia di Principina a Mare. O visitare a pochi chilometri da Grosseto le Terme di Saturnia e il borgo in tufo di Pitigliano. Possiamo anche alloggiare in uno dei piccoli borghi limitrofi per spendere ancora meno. I costi per vitto e alloggio nei piccoli borghi sono più convenienti.

Dove passare un weekend romantico in autunno nella splendida Toscana

Gli amanti del tartufo non possono farsi sfuggire l’opportunità di visitare San Miniato, un borgo tra Firenze e Pisa. Questo comune è molto rinomato per il suo tartufo bianco, quindi una caccia al tartufo e una degustazione sono d’obbligo. Tra buon vino e buon cibo si può vivere un fine settimana romantico a prezzi più contenuti.

Finiamo poi con la splendida San Gimignano, una cittadina medievale che sta attirando sempre più turisti da tutto il Mondo. La Piazza del Duomo è il centro focale di questa cittadina, ma anche Piazza della Cisterna merita assolutamente una visita. Qui si può fare una degustazione di vini e tartufo tra le campagne o imparare a preparare la pasta in casa. Il gusto della cucina toscana e dei suoi piatti tipici è davvero irresistibile. Per finire, un salto a Certaldo per visitare la casa di Boccaccio e un’escursione per il Sentierelsa.

I posti dove passare un weekend romantico in autunno sono davvero tantissimi, soprattutto in questa regione. L’atmosfera data dai lunghi filari di alberi e vitigni travolge come poche altre mete al Mondo. Ma la Toscana è anche una culla incredibile di arte e cultura da poter esplorare, per gli appassionati. Allontanandosi di poco dalle mete più turistiche come Firenze, ci sono tanti piccoli borghi fermi nel tempo stupendi.

