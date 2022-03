“L’arte ci scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”. Non è lo slogan di un prodotto per la pulizia della casa, ma una frase del grandissimo Pablo Picasso. La nostra Italia di arte e monumenti ne è davvero stracolma. Potremmo vivere almeno 2/3 vite senza vedere tutto ciò che propone il nostro meraviglioso Paese. Anche per questo la nostra Redazione cerca tutti i giorni di suggerire ai Lettori delle mete interessanti. Per le vacanze, ma anche per una gita di una giornata. Ed è il caso della meta odierna, che però potremmo abbinare anche alla visita delle vicine Mantova e Parma, per un tour artistico e culturale da sogno. Senza contare la splendida cucina locale.

Una città dai mille riconoscimenti

Sabbioneta, incredibile e splendida realtà della provincia mantovana, è stata insignita nella sua ricca storia di tutti i premi possibili e immaginabili. Dichiarata patrimonio dell’UNESCO nel 2008, è stata insignita anche della Bandiera arancione e inserita tra i borghi più belli d’Italia. Geograficamente siamo in piena Pianura Padana e Sabbioneta è sempre una meta ambita anche dalle tradizionali gite scolastiche. Posta per sua fortuna anche sulla direttrice di altre due meravigliose realtà dell’arte italiana: Mantova e Parma.

La città rinascimentale patrimonio dell’UNESCO che tutto il Mondo ci invidia e che ci aspetta per una meravigliosa gita primaverile in un’atmosfera da sogno

In un Rinascimento italiano capace di guidare e insegnare l’arte a tutto il Mondo, Sabbioneta doveva rappresentarne la “città ideale”. Questa era almeno l’idea originale del duca Vespasiano Gonzaga, che la volle fondare. In ogni angolo di questa meravigliosa perla, architettura e struttura urbanistica riportano proprio ai concetti classici tanto amati dal Rinascimento. All’occhio del profano Sabbioneta potrebbe rappresentare semplicemente una splendida ma pur sempre tradizionale cittadina rinascimentale. Ma, tutta la sua struttura è una vera e propria scuola di riferimento per gli architetti e gli studiosi dell’arte rinascimentale.

Il Teatro Olimpico da non perdere assolutamente

La città rinascimentale patrimonio UNESCO che tutto il Mondo ci invidia e che presenta un teatro da sogno. È praticamente impossibile visitare Sabbioneta senza far tappa all’incredibile Teatro Olimpico. Elegantissimo e aristocratico, questo monumento rappresentava ai suoi tempi, nel 1500, la modernità fatta a edificio. Bellissimi tutti gli affreschi che circondano la sala e affascinanti le statue che guardano il visitatore dall’alto. Ancora oggi questo teatro che sembra un vero e proprio museo, abilmente restaurato nel tempo, ospita manifestazioni culturali e artistiche.

